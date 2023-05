Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Würfe mit fünf jungen Luchsen wurden in der Region nachgewiesen: westlich von Dahn und westlich der B270/A62 – wo in den vergangenen Monaten gar keine Luchse vermutet wurden. Bei Heltersberg hat ein Jäger am Wochenende ebenfalls einen Luchs gesichtet.

Westlich von Dahn hat Jagdpächter Michael Flory eine Luchsin mit drei Jungtieren beobachtet. Zwei der Jungen konnten fotografiert werden. Das Gebiet liegt im Streifgebiet von Luchsin Gaupa, die