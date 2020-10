Der Luchs ist eine besonders geschützte Art und findet europaweites Interesse. Die EU fordert, ihn zu erhalten, und fördert dafür Wiederansiedlungsmaßnahmen. 2013 war der Erhaltungszustand des Luchses im Nationalen Bericht „insgesamt als schlecht bewertet“ worden, sagt Sylvia Idelberger von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. In der nationalen Biodiversitätsstrategie wurde deshalb das Ziel definiert, dass Luchse in den deutschen Mittelgebirgen bis 2020 wieder heimisch werden sollen. Luchse etablieren neue Reviere jedoch meist nur dort, wo sie Anschluss an Artgenossen finden, erklärt Idelberger. Dieses passive Ausbreitungsverhalten erschwert die selbstständige Wiederbesiedlung geeigneter Lebensräume. Die Freilassung von 20 Luchsen aus der Schweiz und der Slowakei im Pfälzerwald seit 2016 ermögliche „die Etablierung eines neuen Populationskerns in Rheinland-Pfalz auf relativ breiter genetischer Basis“, berichtet Idelberger.

Die Rückkehr des Luchses bedeute für die Biodiversität im Bundesland nicht nur, dass es eine Art mehr im Ökosystem gibt, sondern auch dass Räuber-Beute-Beziehungen wiederhergestellt werden. „Wissenschaftler gehen davon aus, dass genau diese Funktion einer der wesentlichen Schlüsselfaktoren der Evolution ist. Das Fehlen von Spitzenprädatoren kann weitreichende Auswirkungen auf ein Ökosystem haben.“

Der Luchs stehe „repräsentativ für große, unzerschnittene, naturnahe Waldlebensräume“ und finde „in der Bevölkerung große Sympathie“. Damit sei die Großkatze „eine Flaggschiffart für viele weitere schützenswerte Arten in seinem Lebensraum“, die weniger bekannt sind.