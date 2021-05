Für die Gastronomen heißt es seit Montag wieder: Stühle hochstellen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr mussten die Betriebe schließen, und manch einer zweifelt daran, ob er 2021 überhaupt noch mal öffnen kann. Die Politik hat Entschädigung versprochen, aber wann und für wen die kommt, ist ungeklärt. Fraglich ist etwa, ob neu eröffnete Betriebe entschädigt werden.

Versprochen wurden vom Bundesfinanzminister und vom Wirtschaftsminister, dass der Verdienstausfall der Gastronomen unbürokratisch abgefedert werde. Im Gespräch ist eine Erstattung von 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019. In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland haben allerdings einige Restaurants im laufenden Jahr neu eröffnet – beispielsweise in Ludwigswinkel, Fischbach, Schönau, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal und Niederschlettenbach. Auch das Café Zürn in Dahn hat erst Anfang 2020 eröffnet. Sie alle fallen aus dieser Regelung heraus, weil sie im November 2019 noch gar keine Umsätze gemacht hatten.

„Im Umlauf sind Gerüchte, dass man für uns Neustarter die Einnahmen vom Oktober zur Berechnung heranziehen will“, sagt Steven Brogdon vom Landhaus Mischler in Schönau. Das Problem dabei sei allerdings, dass der Oktober zwar anfangs noch gut lief, aber spätestens Mitte des Monats habe man bemerkt, dass die Gästeanzahl zurückging. Das bestätigen Dragan Horvat vom Alten Mühlrad in Bruchweiler-Bärenbach und Olena Dück vom Gasthaus Rulka in Fischbach. „Ab Mitte Juli und August waren die besten Monate“, sagt Dück, die nun wieder auf Abholservice umgestellt hat.

„Ohne Maske kam hier keiner rein“

Den Grund für den schlechten Oktober sieht Brogdon einerseits im verregneten Wetter – „die Leute konnten nur schlecht draußen sitzen“ – und in den spätestens Mitte des Monats steigenden Corona-Zahlen. „Im Gegensatz zu diesem Jahr waren die Einnahmen im Oktober 2019 bei unserem Vorgänger doppelt so hoch“, sagt Brogdon. Wie im Frühjahr kam der Lockdown für die Gastronomie überraschend, und schon, als es nur Gerüchte gab, kamen die ersten Absagen.

„Eine Vorbereitung ist von Mittwoch bis Montag nicht mehr möglich; das Kühlhaus ist voll, und am Wochenende hat man unter Umständen noch mal zwei neue Fässer Bier angestochen. Ich frage mich, warum man dann das Halloween-Wochenende noch offen ließ, wenn’s denn so gefährlich ist“, bemängelt Brogdons Ehefrau Saskia. Sie fühle sich ungerecht behandelt und bestraft, obwohl sie peinlich genau darauf geachtet habe, dass die Hygiene-Maßnahmen umgesetzt wurden. „Wir konnten auch im Sommer nur 50 Prozent der Plätze besetzen wegen der Abstände. Ohne Maske ist hier keiner reingekommen. Wer keine hatte, der musste eine erwerben. Wir haben alle aufgeschrieben, die hier waren – und nun das. Von einem Lockdown light kann jedenfalls für uns keine Rede sein“, sagt die Wirtin.

Speisen zum Abholen will Brogdon fürs Erste nicht anbieten. „Wir können das personell kaum leisten. Ich muss den Koch in Kurzarbeit schicken, sonst mach ich ja Miese, und dann bleiben meine Frau und ich. Und zu zweit ist das mit Kindern nicht zu schaffen“, erzählt der Gastronom.

Die Kunden von Dragan Horvat beim Alten Mühlrad in Bruchweiler-Bärenbach können ihr Essen abholen. „Ich werde im November auch meine beiden Angestellten behalten, deshalb haben wir wieder auf Abholservice umgestellt. Was danach kommt, muss man sehen“, sagt er und zuckt mit den Schultern. „Es ist jetzt eben so, ich kann es nicht ändern.“ Der Sommer sei bei ihm sehr gut gelaufen.

Nur mündliche Zusagen

Gereon Haumann, Präsident der Dehoga Rheinland-Pfalz, berichtete der RHEINPFALZ auf Nachfrage, dass es derzeit nur mündliche Zusagen der Bundesregierung gebe, aber noch keine Regelung. „Wir warten händeringend darauf“, sagt Haumann. „Derzeit wird schon wieder darüber gesprochen, dass man von den 75 Prozent die eingesparten Kosten, beispielsweise für Lohn, abziehen will, aber das ist nicht das, was zugesagt wurde, und wir wehren uns dagegen. Da würden wir am Ende bei 75 Prozent vom Gewinn landen, und das ist für unsere Leute absolut inakzeptabel“, betont Haumann.

„Für einen so massiven Eingriff des Staates, wir sprechen hier ja von einem Berufsverbot, müssen drei Faktoren gegeben sein: Die Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein.“ Für erforderlich hält der Dehoga-Präsident die Maßnahmen nur in Teilen, für verhältnismäßig überhaupt nicht. „Für die Existenzgründer muss es zwingend eine Härtefallregelung geben.“ Davon versuche die Dehoga derzeit die Landesregierung zu überzeugen. Man sei ständig im Gespräch mit Mainz, um klar zu machen, was die Gastronomen brauchen. „Wenn die Politik nicht zu ihrem Wort steht, macht sie sich absolut unglaubwürdig.“ Außer der Zusage der Minister Peter Altmaier und Olaf Scholz gebe es nichts schwarz auf weiß. „Alles was sonst im Umlauf ist, ist reine Spekulation“, sagt Haumann.

Fast alle Restaurants im Dahner Felsenland bieten einen Abholservice an. Die aktuelle Liste kann auf der Homepage der Verbandsgemeinde eingesehen werden und wird dort ständig aktualisiert.