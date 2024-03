Auf einmal war es da – ein Loch mitten im Asphalt der Hauptstraße von Lambsborn. Diese bleibt nun mehrere Tage lang gesperrt.

„Soweit ich weiß, gab es da einen Kanalbruch“, sagt Beigeordneter Markus Schwarz auf Anfrage der RHEINPFALZ. Seit der Erkrankung von Ortsbürgermeister Rudi Molter führt er, unterstützt von zwei Beigeordneten, die Amtsgeschäfte. Aufgrund des Kanalbruchs sei unterhalb der Fahrbahndecke Material weggespült worden, „somit hat sich die Fahrbahndecke gesenkt und es entstand ein Loch“. Anfangs noch vergleichsweise klein habe die Vertiefung im Asphalt mittlerweile einen Durchmesser von 20 bis 30 Zentimetern. Das Loch sei am Montagnachmittag entdeckt worden, Schwarz habe dann umgehend die Verbandsgemeindewerke informiert.

Eine Firma sei bereits beauftragt, um den Kanalbruch zu beheben. „Die will das bis Freitag erledigt haben“, schildert Schwarz. Am Dienstagnachmittag konnte man die Stelle vor beziehungsweise hinter der Gaststätte Zum Kuckucksnest noch passieren. Wegen der Arbeiten wird die Hauptstraße allerdings gesperrt. Umleitungen erfolgen über die K74 und 75 in Richtung Bechhofen, über die L463 nach Rosenkopf und über die L464 und L465 nach Lambsborn. Sie gelten auch für die entgegengesetzten Fahrtrichtungen.