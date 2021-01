Wegen des großen öffentlichen Interesses für die Corona-Pandemie und ihre Entwicklungen hat die Kreisverwaltung eine zusätzliche halbe Stelle für die Pressearbeit geschaffen. Lisa Gaffney arbeitet dort nun zusammen mit Thorsten Höh.

Sie werde sich primär um Anfragen zur Corona-Pandemie kümmern, berichtet Lisa Gaffney auf Nachfrage. Parallel zu ihrer Arbeit bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz schließe sie derzeit ihren Master in Sozial- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Koblenz-Landau ab. Noch in diesem Jahr will sie damit fertig werden.

Die neue Teilzeitstelle sei geschaffen worden, weil das öffentliche Interesse rund ums Thema Corona so groß ist. Laut Gaffney ist die Anzahl der Presseanfragen 2020 um mehr als 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dabei haben sich die Anfragen an diverse Abteilungen und Bereiche der Verwaltung gerichtet. Gebündelt werden sie bei der Pressestelle.

Ans Gesundheitsamt gingen laut Gaffney 2020 über 60 Anfragen. Dazu hat der Kreis viele Pressekonferenzen veranstaltet und 40 Prozent mehr Pressemeldungen als sonst verschickt. Seit März hat die Pressestelle – außer in den Sommermonaten, wo es nicht so viele Corona-Fälle gab – an jedem Werktag die Entwicklung der Pandemie in der Südwestpfalz festgehalten. Ab dem späten Herbst meldete die Pressestelle zudem am Wochenende täglich die neuen Infektionszahlen – auch auf der eigenen Homepage.