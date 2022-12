Rund 20 Fahrzeuge, darunter Traktoren, Mopeds, Feuerwehrautos und weitere, sind bei der Bottenbacher Lichterfahrt am Sonntagabend durchs Dorf gefahren.

Zugegeben: Es waren weniger Fahrzeuge unterwegs als bei der Lichterfahrt im vergangenem Jahr. Bürgermeister Klaus Weber machte dafür vor allem die Witterung und das Salz auf den Straßen verantwortlich. Die Oldtimer sind deshalb beispielsweise nicht mitgefahren – zu hoch das Risiko, dass durch das Salz an den alten Karossen etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. Dennoch: Der Sinn der Lichterfahrt, nämlich Licht, Wärme, Weihnachtsstimmung und Freude im Dorf zu verteilen, brachten auch die rund 20 Fahrzeuge voll rüber. Und die Fahrzeuge waren wieder mehr als nur üppig geschmückt, an nahezu allen Teilen blinkten und leuchteten Lichterketten, vom Kühlergrill angefangen über A-Säule, Dach, Heck bis hin zum Inneren der Felgen.

Und dann gab es dieses Jahr noch etwas Neues. Ursprünglich wurde die Lichterfahrt als Corona-Idee geboren; weil die Resonanz im vergangenen Jahr aber so positiv ausgefallen ist, ist die Lichterfahrt seit diesem Jahr ein festes Ritual in der Bottenbacher Vorweihnachtszeit. Und weil die Corona-Regeln es mittlerweile problemlos zulassen, lud die Gemeinde nach der Lichterfahrt noch zum Glühwein- und Kinderpunsch-Umtrunk auf den Dorfplatz ein. „Das hatten wir letztes Jahr nicht, da sind alle nach der Lichterfahrt wieder ihres Weges gegangen“, so Weber.