Iwo hat eine Supernase. Beim Fährtensuchen macht dem achtjährigen Schäferhund so schnell niemand etwas vor. Das beweist er bei Wettbewerben – am Wochenende sogar auf Bundesebene.

Die Nase auf dem Boden, ganz konzentriert. Iwo legt sich ab und zeigt damit dem Zweibeiner am anderen Ende der langen Leine an: „Ich habe was gefunden.“ Der Zweibeiner, das ist Gerhard