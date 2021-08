Eine Radtour im eisigen Winter von Hauenstein nach Heidelberg und zurück, unzählige Hungermärsche, jahrzehntelanges Engagement in Gemeinde- und Kirchenrat: Theo Kirsch hat einiges zu erzählen. Kein Wunder, blickt er doch am Freitag, 17. Juli, im Kreis seiner Familie mit Frau Rosemarie, drei Kindern und sieben Enkelkindern auf 90 Lebensjahre zurück.

Als Angehöriger des Jahrgangs 1930 ist er dem Kriegsdienst gerade so entgangen. „Der Jahrgang 1929 musste noch mit 15 Jahren zu den aussichtslosen Schanzern“, erinnert sich Kirsch. Der Jubilar fand nach dem Krieg im neu belebten Pfadfindertum der Sankt-Georgs-Pfadfinder in Hauenstein einen festen Anker. Dessen soziale und gemeinschaftsfördernde Grundgedanken prägten ihn ebenso wie das katholische Elternhaus und begründeten seine Liebe zur Natur.

Die vom Pfadfindertum postulierte Treue und Pflichterfüllung übertrug der junge Theo Kirsch 1944 auch auf sein berufliches Leben. Mit 14 Jahren trat er als kaufmännischer Lehrling in den Traditionsbetrieb Johann Naab ein, in dem er bis zur Schließung 1975 Führungsaufgaben erfüllte. „Was mich 1944 am meisten wunderte, war die Tatsache, dass wir als Rüstungsbetrieb nur noch Militär-Filzstiefel fabrizierten, obwohl der Krieg schon gänzlich verloren war“, erinnert sich Kirsch.

Eine Episode ist Kirsch noch in Erinnerung: Zwischen Weihnachten und Neujahr 1944/45 war bei bitterer Kälte die Dampfmaschine im Betrieb ausgefallen. Da vor 75 Jahren kein schneller Anruf beim Monteur in Heidelberg möglich war, schickte ihn sein Chef Johann Naab mit einem alten Fahrrad und einem Brief in die Neckarstadt zum Spezialisten. Er schaffte es an einem Tag bei Eiseskälte hin und zurück, erinnert sich Kirsch und fügt an: „Ein Tag unter fast dauerndem Jabo-Beschuss, den ich in meinem langen Leben niemals vergessen konnte“. Doch nach Neujahr funktionierte die lebensnotwendige Dampf-Energie wieder.

1975 wechselte er für 20 Jahre zu seinem zweiten Arbeitgeber, der Firma Otto Ritter, einer führenden Zuliefererfirma für Maschinenkomponenten. Auch dort war Theo Kirsch bis ins Rentenalter eine zuverlässige Säule der Firmenleitung.

Doch nicht nur im Betrieb übernahm Kirsch Verantwortung. Unter den Bürgermeistern Klanig, Leidner und Schächter arbeitete er im Gemeinderat mit und ließ sich „vor allem für soziale Belange in die Pflicht nehmen“, wie der überzeugter Christ betont, der rund vier Jahrzehnte eine Institution im Kirchenrat war.

Wenn Theo Kirsch von seiner Leidenschaft schwärmt, öffnet sich dem Zuhörer eine ganze Epoche des Sports mit all ihrer Begeisterung, aber auch den Entbehrungen einer bitterarmen Nachkriegszeit. „Wie oft sind wir mit dem Fahrrad zu den Auswärtsspielen gefahren, bis nach Offenbach und Kuhardt. Die Fahrten zu Auswärtsspielen auf dem zugigen Laster mit „Emilers“ (Emil Seibel) Holzvergaser-Lkw waren dagegen schon schierer Luxus“, sagt Kirsch schmunzelnd. Im Hochsprung, Weitsprung und Speerwurf zählte Kirsch regional zu den Besten. Der jährliche Höhepunkt seien aber die „Hääschdner Betriebswettkämpfe“ gewesen, die das halbe Dorf und die umliegenden Gemeinden in Scharen an den Sportplatz lockten.

Bis ins hohe Alter war Theo Kirsch sportlich aktiv und für seine Wanderungen über 30, 40 Kilometer im Pfälzerwald und den Alpen bekannt. Da liegt es nahe, dass Kirsch bereits vor 40 Jahren einer der eifrigsten Wanderer und Organisatoren der Hauensteiner Chile-Hungermärsche war. Vor Jahresfrist beim Hungermarsch auf dem Winterberg sagte der damals 89-Jährige gegenüber der RHEINPFALZ: „So lang ich kraxle kann, bin ich auf dem Winterkirchel beim Hungermarsch dabei“.