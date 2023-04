Stony Martis aus Rodalben malt gerne und vor allem sehr gut. Dennoch sind seine Werke normalerweise nur für seine Augen und die seiner Familie bestimmt. Würde Ehefrau Rita nicht ab und an einige seiner Bilder in sozialen Medien einstellen, wüssten zu wenige um sein Talent.

„Ich male schon immer“, erzählt der Bauzeichner und Bautechniker im Ruhestand. Sein ursprünglicher Wunsch war es in der Jugend, Design zu studieren. „Das aber war in der damaligen Zeit finanziell für mich unmöglich“, blickt er zurück. So habe er eine Ausbildung als Bauzeichner absolviert und sich später zum Techniker weitergebildet. Nach einigen Jahren in einem Architekturbüro wechselte er ins Bauamt der Kreisverwaltung.

„Meine ersten wirklichen Bilder sind in der Mittagspause entstanden“, sagt Martis. Viele davon besitzt er heute noch. „Die 10 Gebote der Neuzeit“ nannte er sie und zeichnete, was ihn gerade gedanklich beschäftigte. Kalter Krieg, Vietnam oder die Hungersnot in Afrika: Die Bilder aus den 1980er Jahren, mit Tusche als Hinterglasmalerei entstanden, haben bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Die frühen Werke seien eher spontan, aus dem Kopf und seiner inneren Einstellung heraus entstanden. Heute gehe er an die Malerei und seine Motive ganz anders heran, bemühe sich viel mehr um die korrekte Darstellung von Details. „Da bin ich doch ganz der rationale Techniker“, meint Martis.

Wohnzimmer dient als Atelier

Sein „Atelier“ ist ein kleiner Tisch im Wohnzimmer. Dort hat er seine Farben und die vielen Pinsel. Der Rentner hat einige gesundheitliche Baustellen. Wann immer es ihm möglich ist, widmet er sich seinem Hobby. Vor jedem Bild stehe inzwischen die gründliche Recherche, sagt er. Er suche sich Motive und Ideen aus vergangenen Reisen und hole sich dann dazu die Informationen ein. „Die Zähne des Nilpferds auf meinem Gemälde stimmen ganz genau, das kann ein Biologe sicher bestätigen“, sagt er scherzhaft.

Martis malt ausschließlich mit Wasserfarben. „Ich weiß, dass sich manche Effekte und Darstellungen mit Öl- oder Acrylfarben wahrscheinlich leichter herausarbeiten lassen“, sagt er. Aber genau das mache für ihn ein gelungenes Bild aus: Die Kunst entstehe in seinem Kopf, und er sehe es als Herausforderung an, die Details genau nach seinen Vorstellungen umzusetzen. Jedes Bild habe eine ganz bestimmte Partie, die ihn fordere und die er ganz besonders herausstellt. „Ich bin erst dann zufrieden, wenn ich glänzende Schuppen eines Fisches oder die stechenden Augen einer Raubkatze mit meinen Wasserfarben genauso herausgearbeitet habe, wie ich es mir vorstelle, betont er.

Stets ragt eine Figur über den Rahmen hinaus

Seine Sammlung an Werken ist mittlerweile beachtlich und ist sicher aufbewahrt in Mappen. „Die Wände im Haus reichen dafür nicht mehr aus“, sagt seine Frau scherzhaft. Die meisten der Bilder weisen ein kleine, aber feine Besonderheit auf: eine zusätzliche Figur, die über den Rahmen hinausragt, die nicht zum eigentlichen Motiv gehört, dieses aber thematisch stimmig ergänzt.

Auch wenn Martis einige Male darauf angesprochen wurde: Ausstellen möchte er seine Bilder nicht. Das habe mehrere Gründe, sagt er. Seine Gemälde griffen für ihn wertvolle Erinnerungen und Reisen auf, das sei eben privat. Zudem wolle er nicht, dass andere Menschen seine Werke interpretieren oder gar beurteilen. „Ich male für mich, ich habe das nicht gelernt und ich probiere mich ständig neu aus“, sagt Stony Martis. Er wolle sich eher persönlich weiterentwickeln und Freude aus der Malerei schöpfen.