Der 4. Juni 2020 hat Lisa Bialkowskis Leben verändert. Ihr waren blaue Flecken an Armen und Beinen aufgefallen, ohne dass sie sich verletzt hatte. Ein Arztbesuch brachte die niederschmetternde Zufallsdiagnose: Leukämie. Die Hoffnung der 21-Jährigen ruht nun auf der Suche nach ihrem genetischen Zwilling.

Die Nachricht über ihre Blutkrebserkrankung traf die junge Rodalberin wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Noch am Abend des 4. Juni, dem Tag, an dem ihr der Hautarzt Blut abgenommen hatte, lag in der Praxis das Ergebnis vor: Blutkrebs. Jetzt ging alles ganz schnell, es war keine Zeit zu verlieren. Bereits am nächsten Tag wurde Lisa Bialkowski in die Uniklinik Homburg aufgenommen, erinnert sich ihre Tante Carolin Brödel.

Bis dahin hatte die junge Frau unbeschwert gelebt. Nach dem Abitur am Hugo-Ball-Gymnasium hat sie sich als Studentin an der Uni Landau für Lehramt an Grundschulen eingeschrieben, Sport trieb sie beim Tennisclub Rodalben, auch in der Mannschaft bei Punktspielen. „Strebsam und ehrgeizig“ ist sie laut Carolin Brödel durchs Leben gegangen, genoss gleichwohl ihre Freizeit bei Unternehmungen mit Freunden und bei Spaziergängen mit ihrem Hund Snoopy, einem kleinen Malteser.

Erkrankung hat Alltag abrupt unterbrochen

Ihre Erkrankung unterbrach diesen Alltag abrupt. Nach dem „furchtbaren Schock und vielen Tränen“ fasste sie bald neuen Lebensmut trotz Chemotherapie, Bestrahlungen und ausgefallener Haare, sagt Carolin Brödel. „Sie jammert nicht“, erzählt ihre Tante, „sie ist auch bei der Knochenmarksbiopsie tapfer geblieben“. Lisa sei beseelt von dem Wunsch, wieder gesund zu werden.

Dabei unterstützen sie ihre Eltern, die sie nachmittags besuchen. Die Tage in der Klinik seien langweilig, Besuche deshalb äußerst willkommen. „Eine Person darf einmal am Tag zu ihr ins Krankenzimmer“, sagt Brödel. Natürlich pflegten auch die Freundinnen den Kontakt mit ihr – auf vielfältige Weise. „Sie skypen, rufen an oder schreiben auch“, erzählt ihre Tante. Derzeit kreisen die Gedanken der 21-Jährigen aber vor allem um eine Typisierungsaktion. Denn mit einem passenden Stammzellenspender kann Leukämie geheilt werden.

Typisierung am Sonntag in der Mozarthalle

Um den zu finden, hat ihre Tante für Sonntag, 2. August, eine Typisierung organisiert. Von 11 bis 16 Uhr können sich potenzielle Spender von 17 bis 45 Jahren in der Halle der Rodalber Mozartschule mittels Blut typisieren lassen. Zugleich läuft eine Online-Registrierung, zu der die gemeinnützige Organisation Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufgerufen hat. Hier erfolgt die Typisierung über Zellen der Mundschleimhaut. Dazu melden können sich Spender bis zu einem Alter von 55 Jahren. Das Set kommt per Post, eine Anleitung liegt bei. Wattestäbchen mit dem Abstrich werden auf dem Postweg zurückgeschickt.

„Es wäre zu schön, wenn es gelingen würde, den genetischen Zwilling zu finden“, sagt Lisas Tante, die der Aktion entgegenfiebert. Laut Carolin Brödel sind alle Vorbereitungen unter Einhaltung der Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Hausarzt Wolfgang Hennes sei der helfende Partner vor Ort, Arzthelferinnen und Krankenpfleger stehen für die Blutabnahme zur Verfügung. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt die Organisatoren beim Auf- und Abbau. Die Wege seien im Einbahnverkehr gekennzeichnet, zum Verlassen der Räume würden die Notausgänge genutzt.

Wer zur Blutentnahme – „fünf bis zehn Milliliter“ werden abgezapft – in die Halle der Mozartschule kommt, verpflichtet sich zu nichts, sagt Brödel. Die Daten würden allerdings in einem Register erfasst, weil „für kranke Menschen mit Leukämie weltweit Stammzellenspender gesucht“ werden. Lisa habe keine Geschwister. „Mit viel Glück“ finde sich aber vielleicht ein geeigneter Spender. Dies sei der Fall, wenn Gewebemerkmale exakt zueinander passen.