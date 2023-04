Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgespießt: Wie lockt man Menschen als Urlauber oder Tagesgäste in die Region? Indem man Attraktionen vorhält. Zwei dieser Publikumsmagnete, das Dynamikum und das Biosphärenhaus, sind in die Jahre gekommen. Bei einem tut sich jetzt was.

Was hat die Südwestpfalz außer einer schönen Landschaft und Ruhe zu bieten? Klar fallen einem da das Dynamikum in Pirmasens und das Biosphärenhaus in Fischbach ein. Im Politikersprech