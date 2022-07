Nach 22 Jahren wird die Schulleiterin der Sauertal-Grundschule am Freitag verabschiedet. Gabriele Ruppert ist seit 1990 an der GS Sauertal und hat seit 2004 die Leitung inne.

Für Gabriele Ruppert war schon immer klar, dass sie Lehrerin werden wollte. Eine persönliche Freundschaft der Eltern nach Frankreich war für sie prägend, so dass sie ein deutsch-französisches Abitur ablegte. Nach einem Auslandsjahr in Bischwiller bekam sie eine Planstelle in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Die Leidenschaft für die französische Sprache hat sie während ihrer gesamten Dienstzeit nicht losgelassen. Alle Schüler der dritten und vierten Klassen hat sie in der Fremdsprache unterrichtet. 1994 bekam sie ihre erste eigene Klasse.

„Es ist besonders schön, heute die Kinder der damaligen Schüler aufwachsen zu sehen“, sagt die Pädagogin. Sie setzte sich für die Partnerschaft mit französischen Schulen ein, unterrichtete einmal in der Woche in Niedersteinbach und dann in Lembach. In dieser Zeit kam eine französische Lehrkraft für sie nach Fischbach. Als Schulleiterin hat sie auch den Austausch der Kinder aufgebaut. „Wir waren bestrebt, dass jede Klasse in jedem Schuljahr einmal französischen Besuch bekam und einmal ins Elsass fuhr“, sagt sie. Viele deutsch-französische Projekte mit der Schule in Lembach, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenhaus wurden verwirklicht.