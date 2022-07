Noch in diesem Jahr müssen an den Mauern der Burgruine Lemberg Sicherungsarbeiten erledigt werden. Der Gemeinderat stimmte den Arbeiten für rund 51.000 Euro zu.

Laut Bürgermeister Martin Niebuhr sei das Mauerwerk an mehreren Stellen nicht mehr sicher. Das betreffe auch den Steilaufgang und den Brückenbereich. Niebuhr hätte gerne, dass schon im September mit den Arbeiten begonnen wird, um sie vor dem Winter fertig zu bekommen. Zuschüsse von Kreis oder Land gebe es nicht. Einzig die Daniel-Theysohn-Stiftung habe 7000 Euro in Aussicht gestellt. Der Bürgermeister wurde ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Bei den jetzt vergebenen Arbeiten handelt es sich nicht um die große Sanierung und den Ausbau der Lemberger Burg, die der Gemeinderat in einem späteren Jahr angehen will. Für die große Sanierung waren von einem Planer Kosten von 370.000 Euro errechnet worden. Allein die Mauersanierung sollte 134.000 Euro kosten. Die jetzigen Arbeiten dienen rein der Verkehrssicherung.