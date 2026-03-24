In den nächsten vier Jahren sollen zwei Straßen in Leimen ausgebaut werden. Dies teilt Ortsbürgermeister Alexander Frey mit.

Die Waldstraße- und die Straße zum Röderhof sollen erneuert werden. Das bisherige Straßenausbauprogramm endet 2025. Für den neuen Zeitraum von 2026 bis 2029 legte Frey seine Planungen vor. Die Kosten für die Waldstraße inklusive Planung sind mit 850.000 Euro veranschlagt, die für die Straße zum Röderhof mit 735.000 Euro.

Ortsbürgermeister Alexander Frey betonte, die Summe für die Waldstraße sei hoch kalkuliert. Vor dem Hintergrund möglicher Förderungen sei es erfahrungsgemäß sinnvoll, Preissteigerungen einzuplanen. Die Kosten für die Zuwegung zum Röderhof bewertet er als realistisch, da dort keine Kanalsanierung erforderlich ist.

Weitere Straßen im Ort haben Ausbau nötig

Ratsmitglied Klaus Germann regte an, auch die Straßen am Langgartenweg und in der Goethestraße im Blick zu behalten. Dort fehle auf einer Seite der Gehweg, weshalb Handlungsbedarf bestehe. Frey gab zu bedenken, dass sich allein der Ausbau einer Straße über zwei bis drei Jahre zieht. Der Rat stimmte dem Ausbauprogramm einstimmig zu.

Ebenfalls diskutiert wurde der Überschuss aus den wiederkehrenden Beiträgen im Abrechnungszeitraum bis 2025 in Höhe von mehr als 400.000 Euro. Diese Mittel fließen in den nun beschlossenen Zeitraum bis 2029 ein. Der Beitragssatz sinkt damit von 0,34 Euro auf 0,24 Euro pro gewichteter Fläche. „Dass die Beiträge sinken, liegt daran, dass der Ausbau der Fritz-Claus-Straße günstiger als kalkuliert war“, sagte Frey. Der Rat beschloss die Beiträge einstimmig.