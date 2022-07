Die Leichenhalle am Lemberger Friedhof soll im nächsten Jahr für bis zu 400.000 Euro saniert werden. Das Gebäude sei in einem absolut desolaten Zustand, hieß es im Gemeinderat. Ob in der sanierten Halle jedoch Toiletten zu finden sein werden, bleibt offen.

Im Gemeinderat wird seit über zehn Jahren über den Zustand der Leichenhalle geklagt. Die Heizstrahler waren zunächst defekt. Die Benutzung der Toilettenanlage im Keller empfiehlt sich schon lange nicht mehr. Jetzt gab es eine Begehung mit dem Bauamt, und dabei seien so viele Punkte moniert worden, dass die Gemeinde an einer Sanierung nicht mehr vorbeikomme, erläuterte Bürgermeister Martin Niebuhr am Donnerstag im Gemeinderat. Unter anderem liege die Bewehrung des Betonbaus frei. Es sei aber nicht nur der Beton, der überarbeitet werden muss. Neue Fenster seien nötig, die Elektrik müsse erneuert und das Dach saniert werden.

Planungskosten könnten eingespart werden

Für die Planung hat sich der Glücksfall ergeben, dass die Verbandsgemeindeverwaltung diese erledigen könne, was der Gemeinde 50.000 Euro an Kosten ersparen könnte, so Niebuhr, der die Gesamtkosten auf 350.000 bis 400.000 Euro bezifferte. „Das muss der Gebührenzahler finanzieren“, erläuterte der Bürgermeister. Die Sanierungskosten werden folglich auf die Gebühren für Beerdigungen umgelegt, die ohnehin neu berechnet werden müssten, da dies die Kreisverwaltung angemahnt habe. Niebuhr will 2023 schon mit der Sanierung beginnen.

Toiletten-Frage noch offen

Ob dann auch wieder eine Toilette in dem Gebäude zu finden sein wird, ist noch offen. Die Toilettenanlage im Keller zu sanieren, sei nicht möglich, so die einhellige Meinung im Gemeinderat. Niebuhr verwies darauf, dass ohnehin eine behindertengerechte Toilette nötig sei, da sonst die Planung nicht genehmigt werde. Allerdings sei eine Toilettenanlage an einer Leichenhalle keine Pflicht, sondern eine freiwillige Leistung, weshalb der Rat auch darauf verzichten könnte.

In einer der nächsten Sitzungen soll informiert werden, was die Sanierung mit und ohne Toiletten kosten würde. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Sanierung angehen zu wollen.