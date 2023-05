Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob der Tod des 28-Jährigen, der am Freitag in einem Bunker bei Höhmühlbach gefunden wurde, ein Unfall war oder ob hier ein Verbrechen geschah, lässt sich noch nicht mit Gewissheit sagen. Klar ist, dass der Mann, der am selben Tag als vermisst gemeldet wurde, an einer Rauchgasvergiftung starb. Die Staatsanwaltschaft wartet auf zwei Gutachten.

Die Polizei fand am Freitagabend in dem Bunker nahe dem Höhmühlbacher Bahnhof die Leiche eines 28-jährigen Mannes aus der Umgebung. Er