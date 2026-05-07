Vor zwei Jahren stellte die Ortsgemeinde Bottenbach einen Förderantrag für neue LED-Straßenlaternen. Eine Entscheidung steht bis heute aus – sehr zum Ärger des Ortschefs.

Der Gemeinderat hatte bereits vor zwei Jahren beschlossen, die alten Straßenlaternen durch moderne, energieeffiziente LED-Leuchten zu ersetzen. Doch Kommunen können solche Projekte nicht einfach eigenständig umsetzen, erklärt Bürgermeister Klaus Weber. Zunächst müssen sämtliche Fördermöglichkeiten geprüft werden. Ein entsprechender Antrag beim Bund wurde 2024 gestellt – und befindet sich laut Weber noch immer in Bearbeitung. Ein später eingereichter Antrag beim Land sei hingegen bereits bewilligt worden. Das Land beteiligt sich an den Kosten, vom Bund wären zusätzlich 25 Prozent Förderung möglich gewesen.

Die lange Wartezeit sorgt für Frust. Weber betont, dass sich die Investition durch den geringeren Stromverbrauch bereits nach vier bis fünf Jahren amortisieren würde. Die mögliche Bundesförderung sei damit rechnerisch längst wieder ausgeglichen. Stattdessen seien weiterhin die alten, energieintensiven Leuchten in Betrieb.

Hinzu kommt: Bereits für die Antragstellung musste ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt und bezahlt werden. Vom Bund habe er die Auskunft erhalten, dass der Förderbescheid in Kürze eintreffen könnte, sagt Weber. Er zeigt sich vorsichtig optimistisch. Sobald der Bescheid vorliegt, wird der Gemeinderat über die konkrete Umsetzung beraten. Nicht förderfähige Kosten sollen über wiederkehrende Beiträge finanziert werden.