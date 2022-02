Auch in diesem Jahr können in der Leader-Region Pfälzerwald plus im Rahmen des Regionalbudgets sogenannte Kleinstprojekte mit Gesamtkosten unter 20.000 Euro netto gefördert werden. Vorbehaltlich der Bewilligung der Bundesmittel stehen bis zu 200.000 Euro zur Verfügung.

Kommunen, Vereine und Verbände sowie Privatpersonen können ab sofort bis zum 8. April Anträge für Projekte einreichen, die zu den Zielen der regionalen Entwicklungsstrategie passen. Dazu gehören die Stärkung und Aufwertung des Dorf- und Gemeinschaftslebens, der Natur- und Kulturlandschaft sowie des Tourismus.

Seit Beginn der Förderung solcher Kleinstprojekte im Jahr 2018 konnten bereits über 40 Projekte unterstützt werden, die insbesondere die Dorfentwicklung positiv beeinflusst haben: Mehrgenerationenplätze und Spielplätze wurden ausgebaut, Dorfgemeinschaftshäuser erhielten eine verbesserte Ausstattung oder wurden barrierefrei zugänglich gemacht.

Auswahl Ende Mai

Aufgrund der zeitlichen Abläufe empfiehlt die Geschäftsstelle der LAG Pfälzerwald plus auch in diesem Jahr, sich bei den Anträgen insbesondere auf Beschaffungsmaßnahmen zu konzentrieren: Die Projektverantwortlichen können erst nach der Projektauswahl durch die LAG Ende Mai mit der Umsetzung beginnen, und müssen ihre Projekte bereits im Oktober abgerechnet haben. Dafür winkt den ausgewählten Projekten eine Förderung in Höhe von 30 bis 75 Prozent der Nettoinvestition – abhängig von der Rechtsform des Antragstellenden.

Informationen zum Projektaufruf, zu den Auswahlkriterien und allen Rahmenbedingungen sowie die Unterlagen zur Einreichung der Projekte stehen auf der Webseite der LAG unter www.pfaelzerwaldplus.de zur Verfügung. Dort finden sich auch Beispiele bereits abgeschlossener Projekte. Auskünfte gibt es bei der Geschäftsstelle der LAG Pfälzerwald plus per E-Mail an kontakt@pfaelzerwaldplus.de sowie unter Telefon 06331 809-343 oder -309 telefonisch.