Das Umfeld des Bürgerhauses Merzalben an der Sportplatzstraße ist um ein Wildbienenhaus erweitert worden. Initiator des Projekts ist der Erste Beigeordnete Rüdiger Eser. Wie er informiert, wurde das Wildbienenhotel als innovatives Vorhaben im ländlichen Raum von der Förderinitiative Leader mit 60 Prozent unterstützt: 500 Euro von 845 Euro Gesamtkosten. Gebaut wurde das Bienenhotel in der Werkstatt der Heinrich-Kimmle-Stiftung.

Ziel sei es, den Fortbestand heimischer Wildbienen zu fördern, erläutert Eser. Der Hobbyimker betont, dass Wildbienen einen erheblichen Teil der Bestäubung von Nutzpflanzen und Gehölzen übernehmen. Er bittet die Bevölkerung, das Wildbienenhaus zu achten und die Wildbienen nicht zu stören.