Laura Scharwatz ist die neue Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Rodalben. Die 31-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin wurde nach einem gemeinsamen Vorschlag der Fraktionen von CDU und SPD vom Verbandsgemeinderat einstimmig gewählt. Sie hat das Amt für die Dauer der laufenden Legislaturperiode inne, teilte Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer mit, der Scharwatz ernannte.

Zur ihren Aufgaben gehört es unter anderem, die Benachteiligung von Frauen in Gesellschaft und Berufsleben abzubauen. Zudem soll sie mit der Verwaltung, Verbänden, Gewerkschaften und Parteien die Wahrung der Interessen von Frauen bei kommunalen Entscheidungen gewährleisten. In ihrer Funktion ist sie Ansprechpartnerin für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde, insbesondere für Mädchen und Frauen, die sich in Familie, Beruf oder im öffentlichen Leben aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt fühlen. Wer Auskunft, Beratung und Unterstützung benötigt, kann unter Telefon 06331/234102 einen Gesprächstermin vereinbaren.