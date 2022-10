Zwei Laternenwanderungen als Schauspielführungen bieten die Südwestpfalz-Gästeführer im November an. Kinder sollen daran ihren Spaß haben. Auf den abendlichen Touren durch den dunklen Lemberger Wald treffen die Wanderer auf schaurige Gesellen.

Am Samstag, 5. November, 17.30 Uhr, steht die „Sagenhafte Laternenwanderung rund um den Luitpoldturm“ auf dem Programm. Die Wegstrecke umfasst zwei Kilometer. Knapp zweieinhalb Stunden dauert die Veranstaltung samt „Zeitreisetrunk“, Punsch und Glühwein. „Amüsant, sagenhaft und schaurig“ soll die Tour werden. Das ist das Ziel der Gästeführer.

Die Laternenwanderung führt durch den dunklen, geheimnisvollen Wald rund um den Luitpoldturm. Hexen, Geister und sogar der Teufel, die möglicherweise unterwegs anzutreffen sind, sollen nicht übermäßig angsteinflößend sein. Zum gemütlichen Ausklang erwarten die Gruppe in der Kammer des Luitpoldturms ein wärmendes Feuer und warme Getränke. Teilnehmer sollen möglichst elektrische Laternen und Taschenlampen mitbringen. Die Gebühr beträgt zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder. Treffpunkt ist der Parkplatz Ritterstein beim Hermersbergerhof.

Nächtliche Begegnungen

Eine Woche später, am Samstag, 12. November, folgt ebenfalls ab 17.30 Uhr die zweite Laternenwanderung als „Lemberger Sagenführung“. Geschichten, Legenden und Sagen der Heimat sind bei dieser Tour auf einer Strecke von dreieinhalb Kilometern zu hören und zu erleben. Es muss damit gerechnet werden, unterwegs die Geister der Vorfahren zu treffen. Hexen, Ritter, Burgfräuleins, Geschichtenerzähler, Wilderer und teuflische Gestalten könnten der Gruppe in dieser sonderbaren Nacht begegnen, selbst Ross und Reiter. Die dreistündige Führung soll Sagen und Legenden lebendig werden lassen. Es gibt Punsch, Glühwein und eine herzhafte Kleinigkeit. Auch hier ist kein Kerzenlicht erlaubt. Die Gebühr beträgt 15 Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder. Treffpunkt ist der Parkplatz des SV Lemberg. Die Südwestpfalz-Gästeführer veranstalten die beiden Wanderungen in Kooperation mit dem Luitpoldturm-Förderverein Pfälzerwald.

Anmeldung

Anke Vogel nimmt Anmeldungen für beide Wanderungen entgegen: Telefon 06331/62124 oder per E-Mail an ankevogel@g-ig.de.