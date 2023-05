Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Badesaison im Freibad auf der Biebermühle fällt in diesem Jahr ins Wasser. Nach einstündiger Debatte folgte der Verbandsgemeinderat in einer Sondersitzung am Montag im Bürgerhaus von Münchweiler dem Beschlussvorschlag, von „der Öffnung des Freibads abzusehen“: mit 16 Ja- bei neun Nein-Stimmen.

Gegen die Öffnung hatte sich Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer bei seinem Einstieg in die Diskussion nachdrücklich ausgesprochen. „Mit dem strikt einzuhaltenden