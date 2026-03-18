Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung der L468 zwischen Großbundenbach und der Einmündung zur L465 in Höhe Käshofen werden nach der Winterpause ab 23. März fortgesetzt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit.

Der erste Bauabschnitt auf rund 400 Metern zwischen Großbundenbach und der Kreuzung L468/K63 nach Kleinbundenbach wurde in den Herbstferien abgeschlossen. Nun geht es an den zweiten und letzten Bauabschnitt. Dieser umfasst eine Strecke von rund drei Kilometern zwischen dem fertigen Abschnitt und der Einmündung in die L465 bei Käshofen.

Laut LBM laufen die Bauarbeiten von 23. März bis 17. April. Wegen der Vollsperrung der L468 ist Großbundenbach in dieser Zeit nur von der L469 aus Oberauerbach-Wiesbach und von Mörsbach aus erreichbar. Kleinbundenbach kann nur von Großbundenbach über die K63 angefahren werden.

Im zweiten Bauabschnitt werden zwei neue Asphaltschichten auf die bestehende Fahrbahn aufgebracht. Zuvor sind laut LBM Verbreiterungen im Bankettbereich erforderlich, um die Fahrbahnbreite auch nach dem Einbau sicherzustellen. Die anliegenden Zufahrtsbereiche werden an den neuen Fahrbahnaufbau angepasst. Außerdem werden eine Schutzeinrichtung hergestellt, Fahrbahnmarkierung aufgebracht und Leitplanken installiert. Die Kosten für beide Bauabschnitte betragen rund 650.000 Euro und werden vom Land getragen.

Der LBM bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die mit den Bauarbeiten verbundenen Verkehrsbehinderungen.