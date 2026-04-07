Mit einer gemeinsamen Fahrradaktion durch Mainz Ende März wollten alle 24 Landrätinnen und Landräte des Landes auf die angespannte Lage der Landkreise aufmerksam machen.

Unter dem Motto „Wir Landkreise strampeln uns ab!“ fuhren sie von der Mewa-Arena quer durch Mainz ins Regierungsviertel. Damit sollte laut einer Mitteilung des rheinland-pfälzischen Landkreistages sichtbar gemacht werden, dass die kommunale Ebene seit Jahren am Limit arbeite – finanziell, organisatorisch und personell.

Zentral für die kommende Wahlperiode sind aus Sicht des Landkreistages eine Finanzausstattung, die es den Landkreisen erlaubt, ihre Kernaufgaben zu erledigen, eine Bildungspolitik, die fördert und fordert, und eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung. In allen Bereichen sähen sich die Landkreise mit stetig steigenden Aufgaben, höheren Standards und wachsender Verantwortung konfrontiert, ohne dass die dafür notwendigen Mittel in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden. Die Landkreise fordern deshalb eine faire und verlässliche Finanzierung, klare Zuständigkeiten und echte Entlastung – damit staatliches Handeln vor Ort auch künftig verlässlich sichergestellt werden könne. Wesentlich sei hierfür, dass mehr Vertrauen in die kommunale Ebene gesetzt wird.

„Viel Zeit haben wir nicht mehr“

Landrat Achim Schwickert, Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz, machte in Mainz deutlich, wie ernst die Lage ist: „Die rheinland-pfälzischen Landkreise strampeln sich seit vielen Jahren ab. Neben einer kontinuierlichen Unterfinanzierung der Kommunen haben wir mit einem zunehmenden Aufgabenzuwachs zu kämpfen. So kann es nicht weitergehen. Die neue Landesregierung ist hier jetzt gefordert. Wir haben heute ein deutlich sichtbares Zeichen durch die Landeshauptstadt gesetzt: So kann es mit uns nicht weitergehen, wir müssen in Zukunft alle in die Pedale treten.“

Ziel der Landrätinnen und Landräte sei es, die neue Landesregierung frühzeitig und unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass ohne handlungsfähige Verwaltungen in den Landkreisen zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge – von der Bildung über soziale Angebote bis hin zur Gesundheitsversorgung – nicht dauerhaft gesichert werden können.

Nur mit einer ausreichend ausgestatteten und verlässlich finanzierten kommunalen Ebene ließen sich Schulen und Kitas betreiben, Gesundheits- und Krankenhausstrukturen erhalten, soziale Hilfen organisieren und Infrastruktur vor Ort modern halten. Die Landkreise erwarten daher, dass die anstehenden Koalitionsverhandlungen dafür genutzt werden. „Viel Zeit haben wir nicht mehr“, heißt es.