Die Hüttenkultur in der Südwestpfalz ist etwas Besonderes und wichtiger Teil der touristischen Infrastruktur, findet Landrätin Susanne Ganster. Deshalb hat sie das Land gebeten, den Betrieb von Hütten und Biergärten möglich zu machen, indem beispielsweise die Praxis der Selbstbedienung erlaubt wird.

Gerade die Hütten des Pfälzerwald-Vereins, die in der Regel von Ehrenamtlichen betrieben werden, hätten nicht genug Personal, um alle derzeitigen Auflagen zu erfüllen und etwa am Tisch zu bedienen. Mit ihrem Amtskollegen Dietmar Seefeldt vom Landkreis Südliche Weinstraße hat Ganster die Landesregierung nun gebeten, auf Vorschläge der Gastronomen einzugehen, um Abstandsregeln trotz Selbstbedienung einzuhalten. „Da hat es viele kreative Ideen gegeben“, berichtet Ganster von Gesprächen mit Gastronomen der Region. So könnten die Gäste warten, bis ihre Tischnummer aufgerufen wird und nur einzeln an die Theke gehen.

Wandern und Einkehren seien wichtige Teile des hiesigen Tourismuskonzepts, deshalb solle man den Biergärten und Hütten den Betrieb ermöglichen, meint die Landrätin. Zudem seien die Abstandsregeln in Teilen nicht schlüssig. So sind Angebote von Tagesausflugsschiffen zulässig, und es ist erlaubt, in der Schlange vor einer Eisdiele zu warten – aber nicht vor der Hüttentheke. „Das erschließt sich einem nicht“, sagt Ganster. Nun soll das Land die Regeln für die Regionen der westlichen und südlichen Pfalz konkretisieren.