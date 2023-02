Seit der Entscheidung der neuen Kreistagskoalition, das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten abzuschaffen, sei sie persönlichen Anfeindungen und Unterstellungen ausgesetzt, schreibt Landrätin Susanne Ganster in einer Stellungnahme. Sie sei „schockiert“, dass das Thema auf eine persönliche Ebene heruntergebrochen werde.

In der vergangenen Woche hat die CDU die großen Koalition mit der SPD im Kreistag aufgekündigt und mit der FWG und den Grünen eine Zusammenarbeit vereinbart. In diesem Zuge soll die Kreisspitze neu zusammengesetzt und das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten abgeschafft werden. Darüber haben die drei Fraktionen am Freitag informiert. Das hat für große Diskussionen gesorgt.

„Die neue Koalition hat mir im Vorfeld mitgeteilt, und zwischenzeitlich auch einen entsprechenden Antrag für die nächste Sitzung des Kreistages eingereicht, dass sie sich in ihren Gesprächen darauf verständigt hat, künftig mit ehrenamtlichen Beigeordneten die Kreisspitze zu komplettieren“, teilte Landrätin Susanne Ganster in einer Stellungnahme mit.

Weder Eigeninteresse noch Angst vor Machtverlust

Sie wehrt sich gegen Unterstellungen, dass dies vor dem Hintergrund geschehen sei, mit dem bisherigen Beigeordneten Peter Spitzer (SPD) einen potenziellen Kandidaten für die Landratswahl 2025 kalt zu stellen. „Jedes politische Amt wird auf Zeit verliehen. Das ist jedem Amtsinhaber klar und ist auch mir als Landrätin bewusst. Mir aber Eigeninteresse oder Angst vor Machtverlust zu unterstellen, entbehrt jeglicher Grundlage.“

Ganster betont, dass sie sich in ihrem bisherigen politischen Wirken für verschiedene Mandate und Ämter beworben habe und dies immer mit Mitbewerbern. „Es ist mir völlig fremd, potenzielle Mitbewerber um ein Amt im Vorfeld aus dem Weg räumen oder schwächen zu wollen, denn nach meinem Verständnis lebt eine Demokratie gerade von diesem Wettbewerb und dem sachorientierten Austausch von Argumenten“, betont die Landrätin.

Probleme bei der Zusammenarbeit

Sie widerspricht der SPD, die von einer makellosen Zusammenarbeit der beiden Fraktionen gesprochen hatte. „Das von Herrn Fuhr angeregte ,eine Gespräch’ zur Klärung der Differenzen der beiden Fraktionen gab es bereits mehrfach. Nicht erst im letzten Jahr waren immer wieder Probleme bei der Zusammenarbeit aufgetreten. So gab es diverse Gespräche, auch in unterschiedlicher Zusammensetzung, zwischen den Fraktionsspitzen sowie mir als Landrätin und dem ersten Kreisbeigeordneten. Leider waren diese Gespräche letztlich nie nachhaltig und führten zu keiner Verbesserung. Es wurde seitens der SPD-Spitze lediglich auf die Einzelmeinungen in der eigenen Fraktion verwiesen. Gelöst waren die Differenzen dadurch nicht.“ Ganster betont, dass „die mangelnde Kommunikation an verschiedenen Stellen deutlich“ geworden seien. Entscheidungen, die im Kreisvorstand mit Spitzer gemeinsam getroffen wurden, seien anschließend von der SPD-Fraktion infrage gestellt worden mit dem Vorwurf, dass Dinge nicht im Vorfeld kommuniziert gewesen seien.

Die Kritik, den Kreistag bewusst mit Landesthemen zu beschäftigen, könne sie nicht nachvollziehen, schreibt Ganster. Wie solle sich der Landkreis zum Beispiel gegen den neuen Kommunalen Finanzausgleich, der vom Land beschlossen wurde, wehren, wenn im Kreistag keine Diskussionen darüber geführt werden solle, fragt sie. Man könne Themen auf kommunaler Ebene nicht ausblenden, nur weil sie nicht im Einklang mit der Landeslinie stehen, bemerkte sie in Richtung SPD.

Anfeindungen und Unterstellungen

Dass die geplante Änderung der Hauptsatzung und die damit einhergehende Umwandlung der Stelle des hauptamtlichen Beigeordneten in einen ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten politisch viel diskutiert werden, sei verständlich. Ein solcher Schritt bedeute eine große Veränderung. Die Folgen der Diskussion haben sie nicht nur erschrocken: „Dass diese Entscheidung der neuen Koalition allerdings jetzt auf eine persönliche Ebene, mit persönlichen Anfeindungen und Unterstellungen mir gegenüber, ausufert, schockiert mich sehr“, schreibt Ganster.

Es gehe bei der Entscheidung nicht um die Position Spitzers. „Das wird aus meiner Sicht auch dadurch deutlich, dass der Schritt der Änderung der Hauptsatzung angestrebt wird und nicht eben ein Gegenkandidat um die Wahl des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten aufgestellt wurde“, so die Landrätin. Vor diesem Hintergrund sind die Unterstellungen gegen mich persönlich für mich noch unverständlicher. Für sie als Landrätin gelte, „dass ich jede Entscheidung des Kreistages akzeptiere und in der Folge die getroffene Entscheidung bestmöglich, auch im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, umsetzen werde“.

Rückkehr zur Sachorientierung

Ganster hofft, dass die Arbeit im Kreistag auch in der neuen Konstellation an der Sache orientiert bleibe, so wie es mit den bisherigen Oppositionsfraktionen auch möglich gewesen sei. Unabhängig von einzelnen Ämtern bleibe der Auftrag, Entscheidungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und des Landkreises zu treffen, und zwar „sachorientiert und im fairen Umgang miteinander“.