Der Pfälzerwald ist fester Bestandteil des Büros von Susanne Ganster. Als Ausblick aus dem Fenster, aber auch als Wandbild, das Besucher neugierig macht.

Manchmal ist Susanne Ganster so früh im Büro, dass sie die Sonne über dem Pfälzerwald aufgehen sieht. Aus dem dritten Stock der Kreisverwaltung blickt die Landrätin mitten hinein in das Herz der Region. Die Farben der Natur finden sich im Raum wieder, der in hellen Holztönen, in braun und beige mit grünen Akzenten gehalten ist.

Doch nicht nur vor dem Schreibtisch ist der Pfälzerwald zu sehen, sondern auch dahinter: Dort hängt ein großes Wandbild, das eine Szene wie aus einem Werbeprospekt zeigt. Im Vordergrund ein strahlend roter Sandsteinfels, dahinter die grünen Weiten des Pfälzerwaldes.

Werbung für die pfälzische Natur

Sie nutze das Bild gerne, um Werbung für die Region und ihre herrliche Natur zu machen, erzählt die Landrätin. Bei Videokonferenzen wähle sie daher nie künstlich generierte Hintergründe, sondern sei immer vor dem Wandbild zu sehen. Die spektakuläre Aussicht darauf mache die Menschen neugierig und falle auf, sagt Ganster. Das geht auch den Besuchern in ihrem Büro so. Denen gebe sie dann gerne das Pfälzerwald Magazin mit, das griffbereit in der Nähe liegt.

Der Schreibtisch ist groß, läuft über Eck und ist sehr aufgeräumt. „So sieht es hier immer aus“, erzählt Susanne Ganster. Große Computermonitore gibt es nicht, stattdessen setzt die Landrätin auf Laptop und iPad. Die meisten Unterlagen liegen elektronisch vor, der Kalender wird ebenfalls digital geführt. Sollte mehr Technik notwendig sein, geht es ins Sitzungszimmer.

Haushaltsplan bleibt in Papierform

Die vielen, vielen Aktenordner, die in früheren Zeiten üblich waren, gibt es längst nicht mehr. Doch ein Element hat sich in Papierform erhalten: der Haushaltsplan. Der liege immer griffbereit auf dem Schreibtisch und lasse sich so leichter bearbeiten als in der elektronischen Variante.

Auf dem Schreibtisch unverzichtbar seien kleine weiße Zettel, auf die sie Arbeitsaufträge notiere, die sie dann in ihr Vorzimmer gebe. Bevor sie abends gehe, müsse der Schreibtisch frei sein und das elektronische Postfach am besten auch. Bei Auswärtsterminen sind iPad und Handy immer mit dabei. Notizen mache sie jedoch nach wie vor lieber handschriftlich, sagt Ganster und zückt ein hellgraues Notizbuch.

Häufig steht das Fenster offen

Höhenverstellbar ist ihr Schreibtisch, vor dem zwei Stühle stehen, noch nicht. „Ich nehme viele Außentermine wahr“, erzählt Ganster. Für die Mitarbeiter sei das jedoch sehr wichtig, sie werden nach und nach mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet, die Kreisverwaltung sei dabei schon ziemlich weit.

Häufig stehe im Büro ein Fenster offen: „Ich bin Frischluft-Fan“, sagt die Landrätin. Im Sommer sorgten die beiden Fensterseiten des Büros allerdings manchmal für enorm hohe Temperaturen. Dann zeige das Thermometer schon mal 32 Grad.

Vitrine mit Gastgeschenken

Als sie das Büro bezogen habe, sei noch die jahrzehntealte Originaleinrichtung darin gewesen. Die Prioritäten nach dem Einzug waren klar: Erst musste die Arbeit als Landrätin ins Laufen gebracht werden, dann wurde die Einrichtung modernisiert.

Die Schrankwand, die an einer Seite des Zimmers steht, habe ein Schreiner aus dem Landkreis gefertigt. In einer großen Vitrine stehen Gastgeschenke, die die Landrätin erhalten hat. Die bunten Holzpferde, die aus dem polnischen Partner-Landkreis Suski stammen, fallen sofort ins Auge.

Gegenüber des Schreibtischs steht eine braune Sitzgruppe auf einem grünen Teppich, die die Landrätin regelmäßig zu Gesprächen nutzt. Daneben wächst ein kleiner Büro-Baum, der den Pfälzerwald ins Zimmer bringt.

Superheldin auf dem Schreibtisch

Ganz wichtig sei die Uhr auf dem Schreibtisch, damit sie die Zeit immer im Blick behalte. Daneben steht ein Geschenk ihres Partners, eine Figur von Captain Marvel, einer weiblichen Superheldin. Captain Marvel sei einer der Filme gewesen, die sie bis zum Ende geschaut habe. Die Figur verkörpere für sie Menschlichkeit und weibliche Stärke. „Es lohnt sich, an die eigenen Stärke zu glauben und an einer Sache dranzubleiben“, sagt Ganster.

Die Serie

Der Schreibtisch ist das Herzstück eines jeden Büros und dabei genau so individuell wie die Person, die an ihm arbeitet. Doch was findet sich alles auf den Möbelstücken, an denen die meisten von uns den Großteil ihrer Arbeitszeit verbringen? In einer neuen Serie stellen wir ihnen Menschen und ihren Arbeitsplatz vor.