Erstaunliches Durchhaltevermögen haben die Fasnachter in zwei entbehrungsreichen Corona-Jahren bewiesen: Am Samstag bevölkerte eine bestens aufgelegte, bunte närrische Menge beim Empfang der Landrätin den Kreistagssaal, als hätte es die bittere Corona-Zwangspause nie gegeben.

„Da geht einem das Herz auf, wenn man plötzlich wieder so eine Narrenschar vor sich sieht“, konnte Moderator Udo Wagner, Ehrenpräsident der Herschberger Narren, sein Glück kaum fassen, als er von der Bühne in den Saal blickte. Zahlreiche Abordnungen von Karnevalsvereinen aus dem gesamten Landkreis und der Stadt gaben dort ein prächtiges Bild ab. KVE Dahn, CV Pirmasens, Herschberger Narren, KV Waldfischbach, KV „Heggeschlubber“ Fischbach, die Eselei des MGV Obersimten, Burgnarren Merzalben, Pfalzhexen Thaleischweiler, Vinninger Brunnenhexen, Needingsterzer Hauenstein und der CV Donsieders hatten ihre Präsidenten und Tollitäten geschickt, um der Landrätin ihre Aufwartung zu machen.

„Traurig und trüb war diese Zeit, doch nun gilt wieder Heiterkeit!“, reimte diese in ihrer Rede und zeigte sich begeistert von der Energie der Vereine: „Echte Fasnachter lassen sich nicht unterkriegen, ja, die können sogar Corona besiegen“, stellte sie fest. Sie warb schon jetzt um Verständnis dafür, dass sie wohl nicht alle anstehenden Prunksitzungen besuchen könne. Als Ausgleich dafür habe sie jedoch zum Empfang eingeladen. Die Menge stimmte lautstark mit ein, als sie schließlich ein dreifach donnerndes „Helau“ in den Saal schmetterte.

Ganster betonte, mit der Einladung wolle man zeigen, dass der Kreisverwaltung die Fastnacht und das Ehrenamt, den Menschen Freude zu bereiten, wichtig seien. Nicht nur in der Saison selbst, sondern das ganze Jahr über stecke jede Menge Arbeit dahinter. Die Narrenschar bedankte sich bei Ganster mit einem zusammenschraubbaren Wanderstock, der, so Wagner, in jede Handtasche passe und schnell einsatzbereit sei. mar