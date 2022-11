Verlässliche Partner wollen die Landkreise auch in Krisenzeiten sein, versprach Achim Schwickert, Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz, am Donnerstag bei der Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbandes im Dahner Haus des Gastes.

Die derzeitigen großen Herausforderungen ließen sich jedoch nur bewältigen, wenn Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiteten und ordentlich miteinander umgingen. „Das muss noch besser werden, zum Beispiel beim ÖPNV oder dem kommunalen Finanzausgleich.“ Drei Milliarden Euro für die Rückführung von Kassenkrediten seien zwar erfreulich, aber das vorgesehene Ausgleichsmodell sei nicht zufriedenstellend, weil es die Steuerkraft der Landkreise nicht berücksichtige – ein Punkt, den auch Landrätin Susanne Ganster für den Landkreis Südwestpfalz anmahnte und Ministerpräsidentin Malu Dreyer gerne persönlich gesagt hätte, die jedoch zu diesem Zeitpunkt die Versammlung bereits verlassen hatte.

„Es wird nicht mehr so sein wie früher, deshalb müssen wir uns auf erneuerbare Energien konzentrieren“, hatte die Landeschefin angemahnt und verwies dabei auf Kommunen, die auf diesem Gebiet vorangingen und von denen man lernen könne. Ihren ausdrücklichen Dank richtete sie an die Landkreise für den gelungenen Schulterschluss bei den Maßnahmen zur Energieeinsparung. „Dieses Thema werden wir nur gemeinsam bewältigen können. Es gibt ein übergeordnetes Interesse, dass unsere Kinder und Enkel eine Zukunft haben in unserem Land“, so Dreyer.