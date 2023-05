Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) hat das Pirmasenser Müllheizkraftwerk zum 31. Dezember 2023 an die Saarbrücker Energy from Waste GmbH verkauft. Das Unternehmen zahlt 49 Millionen Euro für die Anlage. Ein Drittel der Summe, rund 16,3 Millionen Euro, waren in diesem Jahr fällig. Das könnte die ZAS-Kommunen entlasten.

Die Abschlagszahlung aus Saarbrücken hat dazu geführt, dass der ZAS einen Kredit bei der Sparkasse Südwestpfalz über rund 3,4 Millionen Euro vorzeitig tilgen konnte. Außerdem