Die Welt und mit ihr die Bürger des Landkreises blicken fassungslos auf die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine, wo Putins Krieg unfassbares menschliches Leid gebracht hat. Hunderttausende Menschen sind bereits geflohen oder befinden sich aktuell auf der Flucht. Der Landkreis schickt jetzt einen Abrollbehälter voller Ausrüstungsgegenstände für den ukrainischen Katastrophenschutz.

„Keiner weiß, was uns in der Ukraine, bei ihren unmittelbaren Nachbarn und auch hier im Landkreis in den nächsten Tagen oder Wochen erwartet“, appelliert Landrätin Susanne Ganster, für die Menschen in der Ukraine und für den Frieden zusammenstehen. „Die nächsten Wochen werden zeigen, welche Art von Hilfe ganz besonders benötigt wird. Und wir werden einen langen Atem brauchen. Gemeinsam werden wir diesen haben.“

Aus den Beständen des Katastrophenschutzes des Landkreises wurden am Donnerstag 300 Feldbetten – der Kreis hatte sie zu Beginn der Corona-Pandemie zur Ausstattung von Behelfskrankenhäusern gekauft – mit Bettzeug als Soforthilfe aus der Südwestpfalz über eine zentrale Sammelstelle des Landes an den ukrainischen Katastrophenschutz (DSNS, Stage Emergency Service) auf den Weg gebracht. Begleitet wird dies von Reserveausrüstung aus Feuerwehrbeständen wie Schutzbekleidung und -helme, wasserführende Armaturen und technisches Gerät und Sanitätsmaterial aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben.

Von der Taschenlampe bis zum Verband

Insgesamt wurden 15 Europaletten mit dringend benötigter Soforthilfe – von der Taschenlampe bis zum Sanitätsmaterial – angeliefert und in den Abrollbehälter des Katastrophenschutzes verladen. Mit einem landesweit koordinierten Hilfszug werden medizinische und allgemeine Hilfsgüter sowie Rettungsequipment an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht und dort übergeben. Über den Katastrophenschutz liegt dem Landkreis eine Liste des DSNS vor, was derzeit dringend benötigt wird. Alles, was daraus zusammengetragen werden kann, wollen die Katastrophenschutzverbände im Land als Direkthilfe sofort liefern. Der DSNS verfügt über etwa 80.000 Einsatzkräfte und ist der primäre Einsatzhelfer für die Bergung von Verwundeten, das Löschen der Brände und die Versorgung der Zivilbevölkerung.