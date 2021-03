Ein Sturm hat den Obstbäumen von Michael Hill in Thaleischweiler zugesetzt, da kam die Baumpflanzaktion des Landkreises Südwestpfalz gerade richtig. Zusammen mit Tochter Miriam durfte er am Freitag den ersten von insgesamt 200 Apfelbäumen in Empfang nehmen, die im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen Aktionsplans Klimaschutz kostenlos an die Bevölkerung abgegeben werden. Landrätin Susanne Ganster überreichte das erste Boskop-Stämmchen, das ebenso wie die übrigen Sorten typisch für die Region ist. Ursprünglich sollten 100 Obstbäume verteilt werden, doch die Aktion hatte solchen Anklang gefunden, dass die Anzahl spontan verdoppelt wurde. „Wir wollen der Bevölkerung ins Bewusstsein bringen, wie wichtig es ist, auch im Kleinen etwas zum Umweltschutz beizutragen“, sagte Ganster. Zu jedem Obstbaum gibt es ein Tütchen Blühsamen obendrauf – für noch mehr Farben im Garten und eine intakte Insektenwelt.