Mit der Jugendleitercard Juleica verfügen Absolventen über eine Qualifikation, die in vielen anderen Bereichen des Ehrenamts ihres gleichen sucht.

Die Juleica ist ein amtlicher Ausweis, den in Deutschland ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit erhalten können. Sie soll die Jugendleiter, von denen Beratung und Hilfe in verschiedenen Stellen geleistet wird, gegenüber den Erziehungsberechtigten minderjähriger Teilnehmer legitimieren. Sie bringt den Inhabern auch weitere Vorteile. Denn sie berechtigt zur Inanspruchnahme von bestimmten Rechten und Vergünstigungen, die vom Flughafen-Transfer bis zum veganen Shirt auf juleica.de nachzulesen sind.

Um sie zu bekommen, ist in der Regel ein Gruppenleiter-Grundkurs erfolgreich zu absolvieren. In Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz ist dies an zwei Terminen jetzt wieder möglich. Die Kurse finden am 26. März von 17.30 Uhr bis 28. März um 16 Uhr sowie vom 1. April, 1730 Uhr, bis 3. April um 16 Uhr statt. Die erlernten, sogenannten Soft-Skills sind nicht nur in der Jugendarbeit wichtig. Auch Arbeitgeber legen großen Wert auf diese Zusatzqualifikation – ein Grund mehr, vor der Arbeitsplatzsuche mit der Juleica-Qualifikation zu beginnen. Die Teilnehmer erwartet ein Team mit Sozialpädagogen, Juristen, Medienpädagogen sowie verschiedenen Fachkräfte, beispielsweise aus dem Kinderschutz und der Suchtprävention.

Die künftigen Jugendleiter engagieren sich zum Beispiel Woche für Woche in ihrer Jugendgruppe, bei der Organisation von Konzerten und Festivals, als Teamer der unterschiedlichsten Seminaren, in Jugendzentren und kommunalen Initiativen oder als Betreuer von Ferienfreizeiten. Die Juleica-Absolventen geben durch ihr Engagement den Interessen von Kindern und Jugendlichen eine Stimme und setzen sich für die Belange der jungen Generation ein.