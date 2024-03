Frühjahrsputz in Großsteinhausen: 15 Helfer hatten die Landfrauen zum Müllsammeln motiviert. Positive Bilanz: Die Menge an Müll nimmt ab. Negativer Aspekt: Viele Autofahrer werfen Dreck einfach aus dem Fenster.

Zum dritten Mal haben am Samstag die Landfrauen Großsteinhausen unter der Führung von Silvia Lauer zum Frühjahrsputz aufgerufen. 15 Helfer, davon vier Kinder, trafen sich an der Grillhütte, um auf Steinhauser Gemarkung auszuschwärmen und Unrat und Müll einzusammeln.

„Insgesamt haben wir weniger als im vergangenen Jahr gefunden, was ein gutes Zeichen ist. Deshalb werden wir den Frühjahrsputz künftig nur noch alle zwei Jahre machen“, kündigte Silvia Laure nach der erfolgreichen Mülljagd an.

Besonders Kleinmüll wie Flaschen und viele Kunststoffverpackungen haben die Helfer am Samstag gefunden. „Hauptsächlich Dinge, die Leute aus dem Autofenster werfen“, meinte die Landfrau. Aber auch Malervlies landete in den Müllsäcken der Umweltfreunde. Nach getaner Arbeit gab es Lyonerweck und Kuchen an der Grillhütte.