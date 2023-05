Die Bottenbacher Landfrauen feiern am Sonntag ihren 70. Geburtstag. Die Vereinigung, so Ortsverbandschefin Beate Schnur, war früher die einzige Möglichkeit für Frauen, rauszukommen. Das hat sich geändert. Manches ist aber noch wie früher.

100 Frauen sind bei den Bottenbacher Landfrauen dabei, sie feiern am Sonntag den 70. Geburtstag des Ortsverbandes. „Bei uns sind alle Generationen vertreten, jung und alt“, sagt die Vorsitzende Beate Schnur im RHEINPFALZ-Gespräch. Gegründet wurden die Bottenbacher Landfrauen am 1. April 1953. „Seit unserer Gründung sind wir schon immer aktiv und im Ort präsent“, erklärt Schnur. Das stimmt: Keine Veranstaltung, kein Fest passiert in Bottenbach, ohne dass die Landfrauen mitmachen. „Wir treffen uns zwei Mal im Monat, haben rund 25 Veranstaltungen im Jahr. Und dann kommen noch die ganzen Dinge drumherum dazu, bei denen wir gebraucht und entsprechend angefragt werden“, zählt Schnur auf. Letzteres ist beispielsweise das Kochen für die Kinder bei der Bottenbacher Ferienfreizeit, die Landfrauen-Hilfe beim Feuerwehrfest oder beim Sportverein.

Ein Gründungsmitglied ist noch immer dabei

Eine Sache ist bei den Bottenbacher Landfrauen noch immer so wie früher: „Das Schwerpunktthema ist und war schon immer die Ernährung“. Daran habe sich nichts verändert. Die Landfrauen bieten regelmäßig Koch- und Ernährungskurse an. „Und die sind bei den Mitgliedern und Gästen immer sehr beliebt“, freut sich die Vorsitzende. Eine Tradition in Bottenbach ist das gemeinsame Kochen von Latwerge, eine Pfälzer Spezialität aus Zwetschgen. „Die Tradition hat meine Vorvorgängerin 1986 ins Leben gerufen. Für uns ist das ein Großereignis, wir sitzen dann zusammen und kochen das im großen Kessel“, erzählt Schnur.

Besonders stolz ist die Bottenbacher Landfrauen-Vorsitzende, dass auch noch ein Gründungsmitglied dabei ist. Gemeint ist die 90-jährige Irmgard Süs, sie wird am Sonntag für 70 Jahre Landfrauen-Mitgliedschaft geehrt. Ebenso gibt es Ehrungen für jene Mitglieder, die seit 20 und 45 Jahren dabei sind. Die jüngste Landfrau ist laut Schnur unter 20 Jahre alt. Und trotz des teilweise großen Altersunterschieds: „Das Zusammen funktioniert immer sehr gut“, freut sich Schnur.

Manchmal wird’s auch politisch

Früher, so Schnur, waren die Landfrauen-Treffen im Dorf eine der wenigen Gelegenheiten, dass die Frauen von zu Hause rauskommen. Mit der Zeit wurde sich immer den jeweiligen Themen angepasst. „Wir haben uns dem Zeitgeist gestellt und uns bemüht, immer neue Themen reinzubringen“, sagt Schnur. Und immer wieder sind es auch gesellschaftspolitische Themen, die bei den Landfrauen diskutiert werden. Als etwa das evangelische Krankenhaus in Zweibrücken geschlossen wurde und somit die Geburtsstation weggefallen ist, haben die Bottenbacher Landfrauen Unterschriften dagegen gesammelt. Es gab aber auch mal eine Brustkrebskampagne und eine Aktion für die Mütterrente. Je nach Umfang der Themen arbeiten die einzelnen Ortsverbände auch überregional zusammen, sagt Schnur.

Landfrauen-Feier

Die Geburtstagsfeier der Landfrauen findet am Sonntag in Bottenbach statt. Los geht es um 11 Uhr mit einem Sektempfang, am Nachmittag folgt dann die offizielle Feier mit mehreren Ansprachen

.