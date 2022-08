Beate Schnur, langjährige Vorsitzende der Landfrauen Südwestpfalz, tritt zur Vorstandswahl im September nicht mehr an. Nach 21 Jahren nimmt sie Abschied vom Vorsitz.

Bereits bei ihrer letzten Wahl 2019 hatte die heute 53-jährige Bottenbacherin erklärt, dass dies ihre letzte Amtszeit sein werde. „Ich denke, für einen Verband ist es gut, wenn es Veränderungen gibt“, sagte sie damals. Nun verabschiedet sie sich mit einem Brief an die Landfrauen. „Ich bin froh und dankbar, dass ich an dieser wertvollen und wichtigen Landfrauenarbeit in der Südwestpfalz mitarbeiten und mitgestalten konnte“, schreibt Schnur. „Es war eine schöne Zeit.“ In Bottenbach wird Beate Schnur als Ortsvorsitzende der Landfrauen aktiv bleiben.

Die Landfrauenarbeit habe ihr Leben geprägt; die Aufgabe habe sie immer gerne ausgeübt. „In all den Jahren haben wir viele schöne Weiterbildungsveranstaltungen, Seminare, Projekte, Aktivitäten, Reisen und vieles mehr erleben dürfen“, so Schnur. Man habe sich den Herausforderungen gemeinsam gestellt und die Arbeit den aktuellen Themen angepasst.

Kreisverbände neu organisiert

Die scheidende Vorsitzende bedankt sich bei den Landfrauen für vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit. Namentlich nennt sie ihre langjährige Mitstreiterin Barbara Stöckle aus Stambach, die sie 18 Jahre lang als zweite Vorsitzende begleitet hat. Stöckle war bereits 2019 nicht mehr zur Wahl angetreten; seitdem ist Susanne Heim aus Höheinöd Beate Schnurs Stellvertreterin. Der Kreisverband besteht aus 31 Ortsvereinen im Landkreis Südwestpfalz sowie in Pirmasens und Zweibrücken.

Bereits im Frühjahr ist Anna Brunner als Kreisgeschäftsführerin der Kreisverbände Südwestpfalz/Kaiserslautern ausgeschieden. Nun habe man die Kreisverbände neu organisiert, sagt Beate Schnur auf Anfrage. Nelli Walder aus Hochstadt ist jetzt Geschäftsführerin für die Landfrauen-Kreisverbände Südwestpfalz, Südpfalz und Vorderpfalz. Stefanie Becker aus Nanzdietschweiler führt die Geschäfte der Kreisverbände Kaiserslautern, Kusel und Donnersberg.

Info

Kreisvertreterinnenversammlung des Landfrauen-Kreisverbands Südwestpfalz mit Neuwahl und Programmbesprechung am 8. September, 19.30 Uhr, im Restaurant „Zum Hannes“ in Niederhausen