Der Verein für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saar richtet am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Oktober, in der Trualbhalle Trulben eine Landesvogelschau aus. Rund 800 Tiere können bewundert werden.

Die Vogelfreunde Vinningen sind damit beauftragt worden, die 52. Landesvogelschau durchzuführen. Für die Vinninger Vereinsmitglieder ist das kein Neuland, da sie zum wiederholten Mal eine Landesschau ausrichten. Nach dem Wechsel von der Vinninger Felsalbhalle in Trulbens Trualbhalle hat für die Veranstaltung am Wochenende Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld die Schirmherrschaft übernommen. Bei der Schau werden knapp 65 Züchter rund 800 Vögel aus den Sparten Großsittiche, Wellensittiche, Kanarien-, Exoten- und Waldvögel ausstellen.

Am Donnerstag, 24. Oktober, können die Züchter aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland ihre Tiere in die Trualbhalle bringen. Einen Tag später werden sie von vier Preisrichtern bewertet und dabei die Landes-, Sparten- und Gruppensieger ermittelt. Die Ausstellung findet dann am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 18 Uhr statt. Am Sonntag, 27. Oktober, beginnt um 9 Uhr der Frühschoppen. Ab dann ist die Ausstellung bis 17 Uhr geöffnet. Gegen 14 Uhr wird die Siegerehrung durch den Landesgruppensprecher Bernd Hansmann aus Kamp-Bornhofen, dem gastgebenden Vereinsvorsitzenden Andres Hoffmann aus Rodalben sowie dem Schirmherrn Harald Hatzfeld vorgenommen. An beiden Ausstellungstagen ist die Trualbhalle bewirtschaftet.