584 Vögel aus fünf Sparten sind bei der 52. Landesschau der Vogelzüchter in Trulbens Trualbhalle präsentiert worden. Bei der Veranstaltung sicherte sich der Gastgeber, die Vinninger Vogelfreunde, insgesamt acht Landesmeistertitel.

Es war die nunmehr 14. Landesvogelschau, die die Vinninger Vogelfreunde am Wochenende ausgerichtet haben. Aus baurechtlichen Gründen war der Veranstalter zum zweiten Mal von der heimischen Felsabhalle in die Trulbener Trualbhalle ausgewichen. Vier Zuchtrichter und deren Helfer begutachteten die Vögel in den Sparten Großsittiche, Wellensittiche, Kanarien, Exoten und Waldvögel. Statt der erhofften 800 Tiere von 65 Züchtern waren es allerdings nur 584 von 60 Ausstellern. Bernd Hansmann, Landesgruppensprecher der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) Rheinland-Pfalz/ Saarland, zufolge hatten die Züchter 15 Tiere weniger nach Trulben gebracht als im Vorjahr.

Der Landesgruppensprecher sprach dennoch von einer „hervorragend ausgerichteten Schau in einem tollen Ambiente“. Höhepunkt der gut besuchten zweitägigen Ausstellung war die Siegerehrung am Sonntagnachmittag. Dabei hob Hansmann hervor, dass sich die Mitglieder der gastgebenden Vogelfreunde vier Tage lang vorbildlich um das Wohl der ausgestellten Vögel gekümmert haben.

Sonderführung für Interessierte

Die Schirmherrschaft hatte Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld übernommen. In seinem Grußwort führte er aus, dass diese eine wunderbare Gelegenheit sei, die Schönheit und Vielfalt der Vogelwelt zu entdecken. Zudem fördere die Veranstaltung den Austausch und das Lernen über den Artenschutz und die Haltung der Vögel. Vereinsvorsitzender Andreas Hoffmann aus Rodalben nutzte die Gelegenheit zu einer Sonderführung durch die Ausstellung, der sich interessierte Besucher anschlossen.

Gegenüber dem Vorjahr gab es für die gastgebenden Züchter noch eine Steigerung: Im Jahr 2023 wurden sieben Landesmeistertitel geholt, in diesem Jahr waren es derer acht. Landessieger Farbkanarien Lipochrom und Landessieger Farbkanarien Lipochrom Kollektion wurde die Zuchtgemeinschaft Klaus Grimme und Wilfried Hüther aus Stambach und Hornbach. Zweifacher Landessieger wurde auch Andreas Huy aus St. Ingbert. Er wurde sowohl bei den Exoten als auch bei den domestizierten Arten Landessieger. Bei den Farbkanarien Melanin sicherte sich Heimo Schiefer aus Spirkelbach den Landessieger-Titel, und bei den Farbkanarien Melanin Kollektion Manfred Betz aus Battweiler. Der Ehrenvorsitzende der Vinninger Vogelfreunde, Hans Philipp, Vinningen, holte sich mit Zebrafinken den Landestitel. Letztlich gab es für Gerd Röckel aus Eppenbrunn den Landessieg bei den Großsittichen und den Papageienarten.

Gute Resonanz

Den Ehrenpreis für die meisten teilnehmenden Vögel konnte die Ortsgruppe Schwarzenholz in Empfang nehmen (83 Tiere). Die Vinninger Ortsgruppe nahm nicht am Wettbewerb teil, denn mit 194 Vögeln hatte sie rund ein Drittel aller ausgestellten Tiere beigesteuert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr abermals eine Steigerung um zehn Tiere.

Die Veranstalter waren nach dem langen Wochenende geschafft. Doch sei der auswärtige Verein wie schon beim letzten Mal in der Trualbhalle willkommen geheißen worden. Insgesamt habe die Ausstellung eine gute Resonanz erfahren, sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Hoffmann.

Die Landessieger

Zweifach Zuchtgemeinschaft Klaus Grimme/Wilfried Hüther (Contwig/Stambach-Hornbach), Heimo Schiefer (Spirkelbach), Uwe Albrecht (Spirkelbach), Manfred Betz (Battweiler), zweifach Klaus Zittel (Landau), Hans Philipp (Vinningen), zweifach Andreas Huy (St. Ingbert), Gerd Röckel (Eppenbrunn), Heiko Kuschicke (Wörrstadt), Andre Schlemmer (Idar Oberstein), Jörg Klippel (Armsheim), Landesjugendsieger Paul Schlemmer (Idar Oberstein), Alexander Busch (Namborn) und Norbert Gerspach (Wörth).