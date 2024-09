Der Zustand einiger Straßen in der Südwestpfalz sorgte zuletzt für Unmut. Mit Verwunderung reagiert der CDU-Abgeordnete Christof Reichert (Hauenstein) deshalb auf die Antwort von Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) auf eine kleine Anfrage zur Sanierungsbedürftigkeit der Landesstraße 487 zwischen Fischbach und Salzwoog.

Bereits vor zehn Jahren habe der damalige Verkehrsminister Roger Lewentz eingeräumt, dass die L487 zwischen Fischbach und Salzwoog sanierungsbedürftig sei, teilte Christof Reichert mit Verweis auf eine kleine Anfrage der damaligen CDU-Landtagsabgeordneten und heutigen Landrätin Susanne Ganster mit. Davon wolle die Landesregierung heute nichts mehr wissen. „Das zuständige Ministerium erklärt, dass es nach wie vor keine Sanierungspläne gibt. Es wird ausgeführt, dass die Straße auch weiterhin verkehrssicher ist. Verkehrssicher und in annehmbarem und ordentlich befahrbarem Zustand sind für mich zwei Paar Schuhe. Die Straße gleicht eher einer Schotterpiste und das bereits seit mehr als zehn Jahren“, so der Hauensteiner Landtagsabgeordnete. „Zumindest in der Tallage muss die Straße dringend umfänglich saniert werden. Die Menschen im Sauertal sind auf eine funktionierende Straßenanbindung angewiesen. Ich werde mich daher weiterhin in Mainz dafür einsetzen, dass die L487 ins Sanierungsprogramm des Landes aufgenommen wird“, so Reichert. Am Beispiel der L487 werde deutlich, wie die Landesregierung seit Jahren die Straßeninfrastruktur gerade in ländlichen Regionen bewusst vernachlässige.