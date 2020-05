Der CDU-Landtagsabgeordnete Christof Reichert aus Hauenstein hat in einer kleinen Anfrage an die Landesregierung zum Bahnhaltepunkt Rodalben-Neuhof nachgehakt. Der Haltepunkt soll laut ZSPNV erst gegen Ende der 20er Jahre in Betrieb gehen. Reichert nennt das „ein Armutszeugnis für alle Beteiligten“.

Reichert will von der Landesregierung den Sachstand beim Bau des Haltepunkts erfahren sowie eine Begründung für die Verzögerung. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Süd hatte zuvor auf RHEINPFALZ-Anfrage betont, dass am Bau des Haltepunkts als Teil der rheinland-pfälzischen Stationsoffensive festgehalten wird, die Umsetzung sich vermutlich aber bis zum Ende des Jahrzehnts hinzieht. Früher zu bauen wäre „sicherlich wünschenswert, erscheint aber aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich“, sagte Fritz Engbarth, Sprecher des Zweckverbands.

Zu lange

Reichert fragt nun nach dem Zeitplan der Regierung bei diesem Projekt: „Immer wieder wurden geplante Vertragsabschlüsse zwischen Deutscher Bahn und Schienenpersonenzweckverband verschoben.“ Der Landtagsabgeordnete betont die Bedeutung der Mobilität im ländlichen Raum. Der Zeitraum bis zur Realisierung des Rodalber Projekts sei zu lang.

Der Abgeordnete erinnert das Mediationsverfahren zur B10: „Die Grünen wollten uns damals den ÖPNV auf der Schiene als gute Alternative für die B10 verkaufen.“ Doch der Aus- und Neubau von Bahnhaltepunkten hätte wohl „noch länger gedauert als der vollständige vierspurige B10 Ausbau inklusive Wildbrücken“, meint Reichert.