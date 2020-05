Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Pfälzerwald plus hat aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation positiv bewerteten Kleinstprojekten ohne ein erneutes Auswahlverfahren Gelder zugesprochen. So bekommt die Gemeinde Kleinsteinhausen 12.500 Euro für die Erhaltung seiner Waldhütte (75 Prozent der veranschlagten Kosten), besonders für die erweiterte Dachsanierung. Die Gemeinde Bechhofen erhält knapp 14.000 Euro für ihren neuen Spielplatz (70 Prozent der Kosten). Insgesamt wurden der LAG Mittel in Höhe von 180 000 Euro für Förderungen im Rahmen des Regionalbudgets bewilligt, so dass mit dem Eigenanteil der LAG die LEADER-Region Pfälzerwald plus die ursprünglich vorgesehenen 100 000 Euro verdoppeln konnte.