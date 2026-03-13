Der Investitionsstock des Landes ist gut gemeint, aber (mittlerweile) schlecht gemacht.

Die Bau- und Planungskosten steigen seit Jahren. Die finanzielle Situation fast aller Gemeinden verschlechtert sich. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Kommunen schauen, wo sie Geld herbekommen können. Die Anzahl der Anträge aus Mittel aus dem Investitionsstock ist in den vergangenen fünf Jahren geradezu explodiert. Das Problem: Der Topf aus dem so viele schöpfen wollen, ist nicht größer geworden. Das kann nicht funktionieren. Mehr Kommunen brauchen mehr Geld, aber seitens des Landes erhöht sich der Grundbetrag nicht, der zur Verfügung steht. Nicht einmal die Inflation wird ausgeglichen. Das Land nimmt auf diese Art und Weise zumindest billigend in Kauf, dass sich die finanzielle Situation in vielen Dörfern zuspitzt. Das sorgt für Ärger. Das demotiviert ehrenamtliche Kommunalpolitiker. Das fördert Politikverdrossenheit.