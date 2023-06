Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Familie, fünf Ziele – so könnte man die Situation bei den Semars aus Rieschweiler-Mühlbach bezeichnen. Mit verschiedenen Fahrzeugen brechen sie morgens in verschiedene Richtungen auf und liefern so ein Beispiel dafür, wie das so ist mit der viel diskutierten Mobilität auf dem Land.

Die Semars, das sind Vater Norbert (57), Mutter Antje (47), Sohn Philippe (22), Tochter Theresa (20) und der jüngste Sohn Paul (14). Ein Verkehrsmittel müssen sie nicht mehr in Anspruch