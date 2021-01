Die Backstube ist bald saniert, und die Gemeinde stellt ein Grundstück für den Verkauf – der Vinninger Bäckermeister Stefan Ernst kann vielleicht schon in drei Wochen wieder Brote, Brötchen und Kuchen verkaufen.

Ein kleiner Schritt in die Normalität: Dabei half der Gemeinderat am Mittwochabend dem Inhaber der abgebrannten Vinninger Landbäckerei, Stefan Ernst. Einstimmig entschied der Rat, dem Bäcker für ein Jahr ein Gemeindegrundstück in der Pirmasenser Straße zu verpachten. Der Pachtzins für diesen Zeitraum beträgt 600 Euro, nach einem Jahr kann verlängert werden. Ernst will auf der Fläche einen Verkaufscontainer aufstellen.

Ernsts Landbäckerei in der Wiesenstraße war im September ausgebrannt. Seitdem können der Bäckermeister und seine rund 20 Beschäftigten die Kunden weder am Hauptsitz noch in den Filialen in Eppenbrunn und Ruhbank oder durch die beiden Verkaufswagen mit Brot, Brötchen und Kuchen versorgen – denn die Backstube ist nicht nutzbar. Zuletzt hatte Ernst gegenüber der RHEINPFALZ die Absicht geäußert, seinen Betrieb so rasch wie möglich wieder in der sanierten Backstube zu starten und die Erzeugnisse in einem Container zu verkaufen.

Arbeiten in der Backstube weit gediehen

Der Container soll gegenüber der Apotheke Am Kirchgarten stehen. Vor dem Gehweg ist ein Taxistand ausgewiesen. Auf dem Grundstück liegen Wasser- und Abwasserkanäle in Schächten. Der Container kann angeschlossen werden. Die Kosten dafür übernimmt Pächter Ernst. Auch den Rückbau nach Beendigung des Pachtverhältnisses soll der Bäcker zahlen und mit dem Bürgermeister abstimmen.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ bei Ernst, der in der Ratssitzung als Zuhörer anwesend war, machte der Bäcker Hoffnung auf eine baldige Verkaufseröffnung: Die Arbeiten in der Backstube seien soweit gediehen, dass in rund drei Wochen wieder gebacken werden kann. Dann könne er den Container bestücken und loslegen.