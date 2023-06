Zum 30. Mal wird der rheinland-pfälzische Tierschutzpreis vergeben. Die Bewerbungsphase läuft bis 31. August.

„Der Tierschutzpreis 2023 ist gerade in die Bewerbungsphase gestartet. Schlagen Sie jetzt geeignete Kandidaten vor.“, wirbt Landrätin Susanne Ganster für die Teilnahme. Vorschläge können von allen für den Tierschutz tätigen Vereinen, Verbänden, Behörden und Gruppen oder vom Tierschutzbeirat des Landes eingebracht werden. Auch sonstige Vereine, Verbände oder Gruppen, die sich mit Tierschutzthemen befassen, sind vorschlagsberechtigt, jedoch keine Einzelpersonen. Selbstvorschläge sind ebenfalls nicht möglich.

„2019 war mit Tierart in Maßweiler ein Verein aus der Südwestpfalz mit dem rheinland-pfälzischen Tierschutzpreis ausgezeichnet worden. Ein sehr gutes Beispiel, an dem deutlich wird, dass der Tierschutz stark vom ehrenamtlichen Engagement und persönlichen Einsatz lebt“, verweist Ganster auf ein nachahmenswertes Beispiel aus der Nähe.

Der Preis soll vollbrachte Leistungen honorieren und zur Nachahmung anregen. Er ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert und wird von Klimaschutzministerin Katrin Eder verliehen. Es gibt ihn in den vier Kategorien für besonderen ehrenamtlichen Einsatz für den Tierschutz, für einen vorbildlichen Einzelbeitrag für den Tierschutz, für den vorbildlichen berufliche Umgang mit Tieren und für Projekte im Jugendtierschutz.

Vorschläge können an das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz, geschickt werden, auch per E-Mail an RP-Tier@mkuem.rlp.de. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Ministeriums.