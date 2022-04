Bei der Erschließung des Bechhofer Neubaugebiets Neupeter Hof gibt es Probleme. Der Untergrund ist nass, Bagger und Baumaschinen, die derzeit die Straße erschließen, versinken im Schlamm. Nachbarn und zukünftige Bauherren sind wütend.

Das Bechhofer Neubaugebiet wird von den Pfalzwerken erschlossen. Die übernehmen als Erschließungsträger sämtliche Kosten und rechnen sie mit den späteren Bauherren über den Grundstückspreis ab. Dass es ein Problem mit Staunässe und matschigem Untergrund gibt, hätten die Pfalzwerke nicht gewusst, sagt Bechhofens Bürgermeister Paul Sefrin.

Die Pfalzwerke stützen sich bei ihrer Aussage auf ein Bodengutachten, das 2018 im trockenen August erstellt wurde. Das Gutachten liegt der RHEINPFALZ vollständig vor, darin weist das Büro IGB darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Messung tatsächlich erst in einer Bodentiefe von 2,6 Metern Grundwasser entdeckt worden ist. Das Büro empfiehlt aber, längerfristig Bodenmessungen durchzuführen, da Daten aus nassen Monaten fehlen. Noch viel wichtiger: Laut dem Gutachten ist wegen des lockeren Bodens im Neupeter Hof vor allem bei längeren Regenfällen mit Schicht- und Stauwasser bis zur Geländeoberkante zu rechnen.

Kalk und Spundwände sollen helfen

Die Pfalzwerke wollen nun Kalk ins Erdreich einbringen, um den Boden für Häuser und Straßen standfest zu machen. In Höhe des Buchenweges sollen zudem Spundwände in den Boden eingearbeitet werden.

Leidtragende, so Sefrin, sind die zukünftigen Bauherren. Der Traum vom Eigenheim wird teuer – sehr teuer. Einerseits steigen die Baupreise für Gebäude derzeit sowieso, andererseits geben die Pfalzwerke ihre Mehrkosten weiter. Der Quadratmeterpreis für die Erschließung erhöht sich laut Sefrin von 113 Euro auf 136 Euro. Bei einem 600 Quadratmeter großen Grundstück sind das 13.800 Euro. Zudem wird die Erschließung rund sechs Wochen länger dauern, als ursprünglich geplant.

Kein Verständnis für Pfalzwerke

Der zweite Ortsbeigeordnete Achim Scherer (SPD) beurteilt die Aussage der Pfalzwerke, sie hätten von der Nässe nichts gewusst, als Ausrede: „Dass es keine Hinweise darauf gegeben hat, stimmt nicht“, sagte er am Montag in der Sitzung des Gemeinderats. Dass der Boden im Neupeter Hof nass ist, sei jedem in Bechhofen bekannt. Bereits in Nachbarstraßen hätten Bauherren mit Wasser zu kämpfen gehabt. Tim Scherer (Grüne) bläst ins selbe Horn. Aus dem Bodengutachten sei hervorgegangen, dass der Boden im Neupeter Hof nass ist. Er kann nicht verstehen, warum die Pfalzwerke darauf nicht eingegangen sind.

Am Mittwochmorgen, zwei Tage nach der Gemeinderatssitzung, sagte Sefrin im Gespräche mit der RHEINPFALZ, dass die Pfalzwerke sowohl eine Stellungnahme als auch Lösungsvorschläge erarbeiten sollen. Ob die Verträge zwischen Bauherren und Pfalzwerken geändert oder gar aufgehoben werden, das kann Sefrin nicht beantworten. Fest steht: Der Bürgermeister versteht den Unmut der Häuslebauer. Und Sefrin bestätigt, dass ganz Bechhofen und auch der Rat schon vor Aufstellen des Bebauungsplanes wussten, dass die Wiese am Neupeter Hof nass ist. „Hätte das Gutachten gesagt, dass Bauen dort unmöglich ist, hätten wir den Plan auch nicht weiter verfolgt. Das Bodengutachten hat aber stückweit Hoffnung gemacht“, so der Bürgermeister.

Bodenmessung im Sommer Zufall

Dass die Bodenmessungen im Sommer 2018 erstellt worden sind, sei Zufall gewesen. Die ersten Gutachten wurden in Zusammenarbeit mit den Pfalzwerken eingeholt. Ein Vertrag über die Erschließung war damals noch nicht unterschrieben. Wäre jedoch kein Bebauungsplan aufgestellt worden – etwa weil ein Gutachten dem einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte –, hätte Bechhofen das gesamte planerische Risiko getragen, sprich die bereits erstellen Gutachten selbst zahlen müssen. Kosten: zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Nun, da die Pfalzwerke als Erschließungsträger feststehen, übernehmen sie auch die Kosten für die damaligen Gutachten.

Die Pfalzwerke waren am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.