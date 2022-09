Für den Ausbau des östlichen Teils des Dorfplatzes in Martinshöhe sagt die Mainzer Landesregierung eine Förderung mit 83.000 Euro zu.

Unter anderem sollen in der Ortsmitte die Bushaltestelle saniert und der Platz neu gestaltet und bepflanzt werden. Doch bislang, so Bürgermeister Hartwig Schneider im August zur RHEINPFALZ, habe man das Vorhaben nicht umsetzen können, weil man auf Fördermittel vom Land wartete. Gehofft wurde auf eine Förderquote von 65 Prozent der Baukosten. Nun gibt das Land mit seinen 83.000 Euro eine 50-prozentige Förderung „der zuwendungsfähigen Kosten“, wie Ministeriumssprecher Timo Haungs auf Nachfrage erklärte.

Am Mittwoch teilte das Innenministerium in Mainz nun mit, dass die Ortsgemeinde Martinshöhe „für die weitere Umgestaltung der neuen Ortsmitte“ einen Zuschuss in Höhe von 83.000 Euro erhalte. Das Geld werde aus dem rheinland-pfälzischen Dorferneuerungsprogramm bewilligt. Innenminister Roger Lewentz (SPD): „Nachdem der westliche Teil des Dorfplatzes bereits ausgebaut wurde, möchte die Ortsgemeinde Martinshöhe nun auch die östliche Freifläche umgestalten. Nach dem verkehrsberuhigten Ausbau soll dort eine multifunktionale Fläche entstehen.“

Weihnachtsmarkt und Kerweplatz

Bislang wurde der bislang noch nicht umgestaltete Teil der Freifläche meist als Parkplatz genutzt. Künftig wolle man dort unter anderem Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt und Kerwe über die Bühne gehen lassen. Bereits im Jahr 2013 habe das Innenministerium eine erste Förderung in Höhe von 158.000 Euro für die Ortsmitte bereitgestellt. Mit dem Dorferneuerungsprogramm würden Projekte zur Neubelebung und zum Erhalt der Ortskerne angestrebt.