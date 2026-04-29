Das Café Lorrain in Roppeviller ist eine Institution: Gesetzt wird seit fünf Generationen auf Familienrezepte. Gäste sind Wanderer sowie deutsche und französische Stammkunden.

Beiderseits der deutsch-französischen Grenze bei Pirmasens ist das Restaurant Café Lorrain bekannt wie ein bunter Hund. Vor allem die Beständigkeit auf der Speisekarte begeistert. Schon die Urgroßeltern der heutigen Gäste konnten dort Froschschenkel, Schnitzel und Salat essen. Das Café Lorrain in Roppeviller hat sich in Jahrzehnten fast nicht verändert.

Es ist die bodenständige Küche, die die Herzen von Wanderern und Gourmets gleichermaßen höher schlagen lässt. Die Gäste schätzen das traditionelle Angebot an Speisen. Wie ein Leuchtturm der Erfolgsgastronomie leuchtet das Lothringer Café Lorrain. Was den Erfolg ausmacht: Dort werden die Rezepte von Generation zu Generation weitergereicht. Das lieben die Gäste. „Sie wissen genau, was sie erwartet“, erzählt Wirt Jacky Strassel, der die meisten der Besucher mit Namen kennt.

Die Lammkoteletts brutzeln und duften

Schnitzel in allen Variationen, Steak mit Zwiebeln drauf und die Salate sind für viele die Favoriten der Speisekarte. Das Fleisch wird traditionell mit Pommes frites, Gemüse und Salat serviert. Mehr braucht es nicht. Das Dressing ist unschlagbar und das Geheimnis seiner Frau, verrät Strassel. „Selbst wenn wir es zuhause zubereiten, schmeckt es anders“, sagt er und schmunzelt. Woran das liege, wisse er nicht.

Gerichte wie Schnecken, Lammkotelett und Froschschenkel à la creme oder paniert mit Kräutern locken das frankophile Publikum aus Deutschland nach Roppeviller. Es ist spektakulär, wenn der Wirt mit der Platte voller Lammkoteletts aus der Küche kommend den Gastraum betritt, wenn es mächtig dampft und nach gebratenem Fleisch und Knoblauch duftet. Weil die Koteletts auf einer Wärmeplatte serviert werden, brutzeln sie munter weiter.

„Nirgends schmecken die so gut wie hier“, empfiehlt ein Herr seinen Tischnachbarn das Lamm. Das Paar lässt sich gerne beraten und ist später dann genauso begeistert wie er. Zwar stehen die Lammkoteletts nicht auf der Karte, es gibt sie im Café Lorrain aber eigentlich fast immer.

Omas Rezepte werden leicht angepasst

Seit fünf Generationen gibt es das familiengeführte Restaurant in Roppeviller. „Meine Vorfahren haben es im Jahr 1870 eröffnet“, erzählt der Wirt. Aber klar, natürlich hätten sie die Rezepte der Oma ein wenig verändert, sagt er. Aber das gehöre dazu. Jede Köchin habe schließlich ihre eigene Handschrift. Der lothringische Gastronom führt das Café Lorrain gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn Julien. Weiteres Personal gibt es nicht.

Die Küche ist das Reich seiner Frau Josiane, in der Jacky Strassel nur helfen darf, wenn es darum geht, die Lammkoteletts und Schnitzel zu schneiden und Letztere auch zu klopfen. Diese Geräusche hört man eigentlich immer wieder aus der Küche schallen, denn das Restaurant hat durchgehend warme Küche.

Wanderer erreichen den Ort über einen Sandweg

Das ist die weitere Besonderheit des Café Lorrain, die besonders für Wanderer von Bedeutung ist: Sie können ihre grenzüberschreitenden Touren machen und hungrig einkehren, wann immer sie wollen – immer noch die Impressionen der Altschlossfelsen vor dem inneren Auge. Schon von Weitem ist das kleine Dörfchen zu sehen. Gleich wenn man den Wald verlässt, führt ein Sandweg über die Felder in den Ort hinein, der verschlafen wie eh und je seine Gäste empfängt.

Natürlich fahren viele Gäste auch mit dem Auto vor, denn in Pirmasens hat es sich längst herumgesprochen, wie lecker es bei den Strassels schmeckt. Das gilt übrigens für Gäste, die traditionelle Küche schätzen, ebenso wie für die Gourmets. Tradition auf hohem Niveau – so könnte man die Strasselsche Küche bewerten.

Die Deutschen vermissen einen Freisitz

Eine Terrasse gibt es im Café Lorrain nicht. „Vor der Tür ist zu wenig Platz“, bedauert der 67-jährige Wirt. Deswegen kämen im Sommer mehr Franzosen zum Tafeln, im Winter die Deutschen. Denn die liebten es eben, im Freien zu essen.

Da hilft es auch wenig, dass der Gastraum vor drei Jahren renoviert wurde und es nicht nur Heizung, sondern auch Klimaanlage gibt. „Wir haben aufgepasst, dass der Ort seinen Flair nicht verliert“, betont Strassel. Das ist der Familie gelungen. Das Restaurant ist hell, mit Spiegeln an den Wänden – und einen Nebenraum gibt es auch.

Und wenn eine Klingel ertönt, dann ist wieder ein Essen fertig. Nach dem herzhaften Genuss folgen dann verführerische Desserts wie Crème brulée, Obsttartes oder eine Kombination mehrerer Köstlichkeiten wie Schokokuchen und Kompott mit Sahne, serviert als Café Gourmand mit einem Petit Café, wie der Espresso auf Französisch heißt.

Info

Das Café Lorrain ist mittwochs, donnerstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Freitags und samstags empfängt Familie Strassel ihre Gäste von 11 bis 22 Uhr. Eine Reservierung unter der Telefonnummer +33 387 965973 empfiehlt sich.

