Dass der Holzmarkt eingebrochen ist, schlägt sich im Lambsborner Forstwirtschaftsplan nieder. 5725 Euro Verlust weist der Plan aus.

Dabei hat die Gemeinde Glück im Unglück: Sie verfügt nur über kleinere Fichtenbestände. Die sind nämlich derzeit durch die vielen Einschläge wegen Borkenkäferbefalls nur mit Verlust zu veräußern, informierte Revierleiter Joachim Leßmeister am Mittwoch den Gemeinderat. Aber auch die Buchen hätten in den vergangenen drei Jahren unter den heißen und trockenen Sommer gelitten, erklärt der Förster den Verlust beim Forstwirtschaftsplan. Neu aufgeforstet wird der Bereich „Hintere Lettenkaut“. Hier sind hitzeverträgliche Baumarten wie Edelkastanie, Walnuss und Robinie vorgesehen. „Bei den Nadelbäumen kommen die bulgarische Tanne und die Atlaszeder in Frage“, gab Lessmeister bekannt.

3,50 Euro zahlen in Zukunft die Eltern, wenn ihre Kinder in der Kindertagesstätte das Mittagessen einnehmen. Aus dem Landesprogramm bekommt die Gemeinde für die Übermittagsbetreuung eine Zuwendung von 5000 Euro.

Nach dem bereits vor einigen Jahren die Ölheizung im Kindergarten gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht wurde, gibt es Platz für einen Mehrzweckraum. Bürgermeister Rudi Molter betonte, dass ein Anbau nach außen im Kindergarten nicht möglich sei und man so eine perfekte Lösung gefunden habe. „Der Raum hat sogar eine Tür nach außen, so dass wir einen vorgeschriebenen Fluchtweg haben“, freute er sich. Der Rat vergab die Planung für den Ausbau des Raums an das Ingenieurbüro MWW in Ramstein zu einem Preis von 6500 Euro.