Wegen Bauarbeiten an einer Leitung wird die Landesstraße 474 zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Höheinöd von Montag, 15. Mai, bis 31. Mai voll gesperrt.

Zum Austausch der Leitung muss die L474 zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Höheinöd ab dem kommenden Montag bis einschließlich 31. Mai voll gesperrt werden. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Grund sind Arbeiten an einer Leitung: Die Firma Schneider Consulting GmbH führt im Auftrag der Open Grid Europe GmbH (OGE) den Netzausbau TENP Gasleitung durch, welche auch durch den Landkreis Südwestpfalz verläuft und dabei mehrere Straßen quert.

Buslinie ebenfalls betroffen

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Der Verkehr wird über die L477 und A62 und umgekehrt umgeleitet. Für Fahrzeuge, die nicht die Autobahn benutzen dürfen, ist eine separate Umleitungsstrecke über die K24 – Waldfischbach-Burgalben – B270- L477 und umgekehrt eingerichtet. Die voll gesperrte Strecke beginnt am Kreisverkehr in Höheinöd auf einer Länge von rund 500 Metern. Dahinterliegende Zufahrten, insbesondere der Lenspacherhof, können nur aus Thaleischweiler-Fröschen erreicht werden. Die dort verkehrende Buslinie 245 ist auch davon betroffen. Die Haltestellen Höheinöder Straße und Griesäcker in Thaleischweiler-Fröschen sowie die Haltestelle Thaleischweiler Straße in Höheinöd können umleitungsbedingt nicht bedient werden.